Rechtbank komt met vonnis tegen Roy B. over dood Orlando Boldewijn

B. had die avond via de dating-app Grindr een afspraak met het slachtoffer op zijn woonbootje in de Haagse wijk Ypenburg. Volgens de verdachte had hij Orlando na de afspraak afgezet op de kant, zodat die de laatste tram naar huis kon nemen. Maar Orlando kwam daar nooit aan. Meer dan een week later werd, na een anonieme tip, zijn lichaam gevonden in het water.

Tegen de politie verklaarde B. dat hij Orlando in het water had zien spartelen maar niets had gedaan. Tijdens de zitting trok hij de verklaring weer in omdat hij 'onder druk was gezet door de recherche'. Volgens B. had hij die nacht 'iets gehoord of gezien' in het water. Omdat hij naar eigen zeggen 'helemaal in paniek was' en niet wist wat hij moest doen, belde hij niet naar 112 en is hij gaan slapen.

'Morele plicht'

Volgens het OM heeft B. zijn 'morele plicht totaal verzaakt door niet 112 te bellen'. Ook weegt voor justitie zwaar dat hij na de verdwijning van Orlando een week lang zijn mond hield. De advocaat van B. had om vrijspraak gevraagd. 'De kans dat hij dingen heeft gezegd die de politie van hem wilde horen is aanwezig, omdat de politie hem zwaar onder druk zette', volgens zijn advocaat Katje Logtenberg.

De moeder van Orlando was blij met de strafeis: 'Voor de moeder zal geen straf ooit hoog genoeg zijn', zei advocaat Sébas Diekstra: 'Maar de geëiste gevangenisstraf is niets minder dan op zijn plaats.' De rechtbank doet donderdagmiddag om 13.00 uur uitspraak.

De moeder van Orlando las tijdens het proces een emotionele slachtofferverklaring voor: