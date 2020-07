Peter draagt een alcohol-enkelband: 'Ik stond op met bier en ging naar bed met whisky'

Eind vorig jaar kwam Peter in aanraking met de politie, waarbij alcohol een rol speelde. Hij wil niet vertellen wat er precies is gebeurd, maar sindsdien draagt hij vrijwillig een enkelband. Ieder half uur meet het apparaat zijn zweet. Die gegevens worden doorgegeven aan de verslavingsreclassering.

'Kijk, op deze zwarte lijn is te zien dat iemand rond een uur of vijf begint met drinken. Dat bouwt zich langzaam op en dan is er een piek in het alcoholgebruik rond twaalf uur 's nachts', legt Pien Mayer, van Stichting Verslavingsreclassering GGZ uit. Ze wijst daarbij naar haar computerscherm waar een grafiek naast de zwarte lijn nog een rode en een blauwe lijn laat zien. 'De rode lijn geeft de temperatuur van de cliënt aan en de blauwe lijn meet of de band nog contact maakt met de huid.'

Zo'n 20 mensen in onze regio dragen vrijwillig een alcohol-enkelband. Eerder dit jaar werd bekendgemaakt dat de band als nieuwe maatregel wordt ingevoerd. Het dragen is dan niet meer vrijwillig, maar kan dan door de rechter bij een alcoholverbod worden opgelegd.

'Ik draag hem voor mezelf'

'Het voordeel van de band is ook dat je gaat beseffen wat je drinkt en hoeveel je hebt gedronken. Door je eigen wilskracht ga je gewoon minder drinken', vertelt Peter. In het begin moest hij wel wennen aan de band. 'Hij is best groot en schuurt tegen mijn huid.' Of hij zich voor de band schaamt? 'Totaal niet', legt Peter uit. 'Met het mooie weer had ik een korte broek aan op het strand bij Scheveningen. Mensen zag de band en gingen een stukje verderop zitten. Maar ik trek daar me niets van aan. Ik draag hem voor mezelf.'

Het dragen van een alcohol-enkelband is nu nog een vrijwillige keuze, maar recent is besloten de enkelband in de wet op te nemen. Dat betekent dat de rechter bij een alcoholverbod iemand kan verplichten een enkelband te dragen. Met zo'n band is het alcoholgebruik volgens Mayer beter te controleren dan hoe dat nu gebeurt met een blaastest, bloed- of urineonderzoek. 'Stel iemand moet twee keer per week een urinecontrole inleveren dan kan hij heel goed bedenken wanneer hij wel drinkt en wanneer hij niet drinkt om een schone urinecontrole inleveren. Met de band kan dat niet. De band meet altijd, elk half uur of je alcohol hebt gebruikt of niet.'

Een rustig leven zonder alcohol

De Stichting Verslavingsreclassering GGZ zegt het een goed besluit te vinden om de alcohol-enkelband als nieuwe maatregel in de wet op te nemen. Wanneer het zover is, is nu nog niet duidelijk. Peter wil tegen die tijd in elk geval van zijn alcoholprobleem af zijn. 'Nu ik niet drink, hoop ik dat ik gewoon een baan ga krijgen en dat ik gewoon met mijn leven verder kan gaan op een rustige manier.'