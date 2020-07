Politie toont foto's van verdachten ongeregeldheden Malieveld

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 14 juli. Meer zaken zijn hier te vinden.

Na de demonstratie verplaatste een grote groep zich vanaf het Malieveld richting de Rijnstraat en het centraal station. Voor het station kwam het tot een confrontatie met de ME. Er is met stenen en rookbommen gegooid, en agenten zijn fysiek te lijf gegaan.

In totaal zijn die zondag 425 personen aangehouden, het merendeel voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties. Van deze verdachten zijn die dag 11 mensen aangehouden voor openlijke geweldpleging. Zij zijn inmiddels weer vrij, maar blijven verdachten in het onderzoek, zegt de politie. Na rechercheonderzoek is op 27 juni een 61-jarige Hagenaar aangehouden, dinsdagochtend zijn nog drie mannen gearresteerd.

Meer verdachten gezocht

De recherche is nog op zoek naar een aantal mensen die ook betrokken waren bij de ongeregeldheden, maar die niet konden worden aangehouden. Zij worden verdacht van het plegen van geweld ten opzichte van de politie. De verdachten op onderstaande foto's hebben allemaal een nummer gekregen. Heeft u een tip over iemand of wilt u zich melden, geef dat nummer dan door.

Verdachte 15 | Beeld: Politie

Verdachte 18 | Beeld: Politie

Verdachte 22 | Beeld: Politie

Verdachte 23 | Beeld: Politie

Verdachte 24 | Beeld: Politie

Verdachte 26 | Beeld: Politie

Verdachte 38 | Beeld: Politie

Verdachte 40 | Beeld: Politie

Het rechercheteam is nog op zoek naar meer beeldmateriaal van die zondag 21 juni. Wie foto's of filmpjes heeft die voor het onderzoek van belang kunnen zijn, wordt gevraagd die te delen met de politie. Uploaden kan via deze link.

