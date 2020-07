Gestolen pinpas van neergestoken Hagenaar meerdere keren gebruikt

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 14 juli. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer is op donderdag 2 juli in het centrum van Den Haag geweest en neemt even na middernacht de tram naar huis. Het is inmiddels vrijdag 3 juli als hij uitstapt hij de eindhalte van lijn 2 aan de Kraayesteinlaan in Loosduinen. Onderweg naar huis loopt hij over het De Brinkpad. Daar komt hij een jongen tegen, waarmee hij aan de praat raakt.

Hij kent de jongen niet persoonlijk, maar heeft hem wel eens zien fietsen in Loosduinen. Ze gaan op één van de bankjes zitten. Een paar minuten later komen er nog twee andere jongens aan, gevolgd door nog een derde. Met z'n vijven blowen ze wat op het bankje. De 30-jarige man kent geen van hen, maar heeft ze allemaal wel eens in de buurt gezien.

Tasje gestolen

Na ongeveer een half uur vertrekt de jongen die het slachtoffer als eerst tegenkwam. Hij stapt op zijn fiets en rijdt weg. De 30-jarige man blijft achter met de drie onbekenden. Eén van hen heeft interesse in zijn nektasje van het merk Tommy Hilfiger. Hij wil hem kopen, zo geeft hij aan.

Maar het slachtoffer wil zijn tasje niet verkopen. Dat pikt de jongen kennelijk niet: hij trekt zo hard aan de tas, dat de sluiting losraakt en rent ermee weg. In eerste instantie denkt de man dat hij een grap maakt. Maar als de twee andere jongens ook weggaan, rent hij achter één van hen aan.

Gat in long

Ineens draait de jongen zich om en steekt de 30-jarige man neer. Die zakt meteen in elkaar en kan nog net de politie bellen. Agenten vinden hem even later en laten direct een ambulance komen, want de man is zwaar gewond.

In het ziekenhuis blijkt dat er een gat in één van zijn longen zit. De man is inmiddels weer thuis en stabiel, maar nog erg zwak. Hij heeft nog veel pijn. Het is de vraag in hoeverre hij blijvend letsel over zal houden aan de steekpartij.

Pinpas gebruikt

In het gestolen nektasje van Tommy Hilfiger zaten een aantal persoonlijke spullen van het slachtoffer, waaronder zijn pinpas. Die pas is op vrijdagochtend 3 juli tussen 8.30 en 8.50 uur gebruikt bij twee filialen van Jumbo in Den Haag: aan de Leyweg en aan De Stede. Er is sprake van twee pinners, die om beurten door middel van contactloos betalen een kleine aankoop doen en daarbij wat contant geld opnemen.

De laatste transactie mislukt, waarschijnlijk omdat de limiet dan is bereikt en de pincode ingetoetst moet worden. Eén van de mannen is goed in zijn gezicht te zien, de ander heeft een capuchon op en een mondkapje voor zijn gezicht, zodat hij wat minder duidelijk te zien is. De politie kan niet met zekerheid zeggen of de twee mannen ook daadwerkelijk betrokken zijn geweest bij de gewelddadige straatroof, maar het is wel duidelijk dat ze allebei de bankpas van het slachtoffer gebruiken.

Man met fiets gezocht als getuige

Naast dat de politie wil weten wie de pinners zijn, komt het onderzoeksteam ook graag als getuige in contact met de man die het slachtoffer in eerste instantie tegenkwam op het De Brinkpad. Hij heeft met het incident niets te maken, omdat hij eerder is vertrokken.

Het gaat om een blanke man van ongeveer 25 jaar oud. Hij is kaal en heeft een kleine hanekam en een kuifje aan de voorkant. Hij droeg in de nacht van 2 op 3 juli een zwart trainingspak en reed op een gele mountainbike.

