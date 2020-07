Koning TOTO voegt ADO Den Haag toe aan zijn rijk

Gokbedrijf TOTO heeft een contract met ADO Den Haag afgesloten voor de komende drie jaar, met een optie voor nog twee jaar. Naar verluidt krijgt ADO tussen de twee en drie ton per jaar bijgeschreven op de rekening. In ruil voor de sponsordeal krijgt TOTO een plekje op de mouw van het ADO-shirt de komende seizoenen.

TOTO is een aanbieder van sportweddenschappen en de enige legale aanbieder van sportweddenschappen in Nederland. TOTO is onderdeel van Nederlandse Loterij, dat jaarlijks via sportkoepel NOC*NSF meer dan 45 miljoen euro investeert.

TOTO loopt met de deal vooruit op de legalisering van de gokmarkt volgend jaar. Op 1 juli 2021 gaat waarschijnlijk de gokmarkt in Nederland open voor andere bedrijven. Op dit moment heeft TOTO nog een monopoliepositie.

'Mijlpaal voor ADO Den Haag'

'We zijn zeer verheugd met de samenwerking met TOTO' reageert Algemeen Directeur Mohammed Hamdi op de clubsite van ADO Den Haag. 'Bij ADO Den Haag is de lokale verbinding altijd groot, maar Den Haag is ook een internationale stad waarbij organisaties met een A-status passen. In dat opzicht is dit een nieuwe mijlpaal voor onze club, die ons meer allure kan geven in en richting de stad. TOTO is een merk dat uitstekend past bij de stappen die we hierin willen zetten. We kijken uit naar een prettige samenwerking.'

Naast ADO gaat TOTO komend seizoen ook Willem II, FC Twente, FC Utrecht en Sparta sponsoren.

