Negen jaar cel en tbs geëist tegen verdachte dodelijke brand Hillegom: 'Kans op herhaling erg groot'

Justitie houdt M. verantwoordelijk voor meerdere branden. Hij zou in juli 2017 ook brand hebben gesticht in zijn toenmalige woning aan de Vinkenlaan in Hillegom en hij wordt tevens aangeklaagd voor een brand in een schuur in de Oude Weerlaan in Hillegom in februari 2015, toen hij nog minderjarig was.

Bij de brand aan de Stationsweg in Hillegom werden drie woningen volledig verwoest en kwam Maolin Zhang, een Chinese astronomiestudent, om het leven. Een van de bewoners werd wakker van de brand en kon de buren die nog lagen te slapen op tijd waarschuwen. Zij konden ontkomen via de dakgoot. Maar student Zhang (27) zat als een rat in de val. Hij kon niet door de deur naar buiten en het raam ging niet open.

Maolin Zhang | Foto: Universiteit Leiden

Ontkenning

Maolin kwam in juli 2017 van Peking naar Leiden voor een promotietraject in de astronomie. Hij was van plan om na zijn studie zijn ouders, die in een arm dorp in China wonen, financieel te ondersteunen. Na zijn dood zette de vakgroep sterrenkunde van de Leidse Universiteit een crowdfundingsactie op voor de ouders van Maolin. Het streven was om 45.000 euro in te zamelen, het werd 74.056 euro. Ook is er als eerbetoon een planetoïde naar Maolin vernoemd.

Zijn huisgenoot Sean M. werd in april vorig jaar opgepakt op verdenking van brandstichting. Hij ontkende de aantijgingen in eerste instantie. Zo stond hij Omroep West eerder nog te woord als gedupeerde bewoner van het pand. Maar in maart van dit jaar legde hij alsnog een bekentenis af.

Eerder maakten we onderstaande reportage met Jim van Straten. Hij woonde in het uitgebrande pand aan de Stationsweg in Hillegom.

'Kreeg opeens dit idee'

M. zei woensdagochtend over de fatale brand dat hij toen hij wakker werd om naar zijn werk te gaan 'opeens het idee kreeg om brand te stichten'. 'Het is nooit mijn bedoeling geweest dat het zo uit de hand zou lopen en dat er nog mensen binnen waren.' M. dacht dat de brand in de meterkast beperkt zou blijven tot rookschade en fietste na de brandstichting naar zijn werk. 'Ik schrok ervan toen ik hoorde dat het pand in lichterlaaie stond.'

M. noemde de brandstichtingen 'leuk en spannend'. Ook was het hem vaak te doen om verzekeringsgeld. 'Ik heb vier keer geld van de verzekering gekregen volgens mij.' M. heeft een licht verstandelijke beperking en een persoonlijkheidsstoornis. Hij zou verminderd toerekeningsvatbaar zijn. De psycholoog en psychiater adviseren daarom tbs met dwangverpleging. 'Ik wil heel graag hulp hebben en aan mezelf werken', vertelde M. de rechter.

Onvergefelijk

Tijdens de rechtszaak namen ook verschillende bewoners van het uitgebrande complex in Hillegom het woord. Een van hen vertelde geëmotioneerd: 'De boel stond in de brand. Zwarte rook sloeg in ons gezicht. We stonden in onze onderbroek op straat. We gooiden stenen door het raam van Maolin. We waren verdoofd, lamgeslagen. Nog steeds zijn we bang. Sinds deze gebeurtenis hebben we geldproblemen. We zijn onze hele inboedel kwijt. We gaan altijd weer verder, maar we hebben er een behoorlijke tik aan overgehouden.'

Een andere bewoner noemde het onvergefelijk dat M. met zijn daad een leven heeft beëindigd. 'Mijn lief en ik zijn door het oog van de naald gekropen. Dit mag nooit meer gebeuren.'

'De angst gaat nooit meer weg'

Een andere bewoonster liet weten dat haar leven sinds de brand voorgoed is veranderd. Ze kan zich het moment waarop het brandalarm afging nog goed herinneren. 'Zittend in het raamkozijn belde ik 112. De rook was overal. We stonden op grote hoogte in een dakgoot.' De angst opgesloten te zitten, gaat nooit meer weg.' Een andere bewoner heeft hetzelfde gevoel. 'Als ik een sirene hoor, sta ik stijf. Mijn relatie is over. Ik ben veranderd. Ik zal nooit meer de persoon zijn die ik was. Jij hebt veel levens kapot gemaakt', zei hij tegen M.

Namens de familie van Moalin Zhang deed een vrouw het woord. Zij benadrukte namens de familie dat 'dergelijke wetsovertreders streng moeten worden gestraft'. 'Steunt u Maolin alstublieft', vroeg ze namens de ouders van de student aan de rechter. 'Het gemis van hun zoon is onmetelijk.'

Spookhuis

Ook omwonenden van het uitgebrande pand aan de Stationsweg kwamen aan het woord. Hun advocaat gaf aan dat zij nog steeds iedere dag met de brand worden geconfronteerd. 'Zo kijken ze nog steeds aan tegen het "spookhuis".' Volgens haar zou de gemeente daar maar niet mee aan de slag gaan.