Verdachte fatale brand Hillegom woensdag voor rechter via videoverbinding

Bij de brand aan de Stationsweg brandden drie woningen volledig uit. Een van de bewoners werd wakker van de brand en kon de buren die nog lagen te slapen op tijd waarschuwen. Zij konden ontkomen via de dakgoot. Maar student Maolin Zhan (27) zat als een rat in de val. Hij kon niet door de deur naar buiten en het raam ging niet open.

Maolin Zhang | Foto: Universiteit Leiden

Maolin kwam in juli 2017 van Peking naar Leiden voor een promotietraject in de astronomie. Hij was van plan om na zijn studie zijn ouders, die in een arm dorp in China wonen, financieel te ondersteunen. Na zijn dood, zette de vakgroep sterrenkunde van de Leidse Universiteit een crowdfundingsactie voor de ouders van Maolin op. Het streven was om 45.000 euro in te zamelen, het werd 74.056 euro. Ook is er als eerbetoon een planetoïde naar Maolin vernoemd.

Sean M.

Zijn huisgenoot Sean M. werd in april vorig jaar opgepakt op verdenking van brandstichting. Hij ontkende de aantijgingen in eerste instantie. Zo stond hij Omroep West eerder nog te woord als gedupeerde bewoner van het pand. Maar in maart van dit jaar legde hij alsnog een bekentenis af.

Ook tijdens een eerdere voorbereidende zitting was M. niet aanwezig. Hij weigerde toen naar de rechtbank te gaan. Zijn advocaat vertelde destijds dat hij zichzelf had verwond. Zo zou hij brandwonden aan zijn onderarm hebben. Op de vraag waarom hij woensdag niet fysiek aanwezig is, antwoordt zijn advocaat: 'In coronatijd vinden veel zittingen middels een videoverbinding plaats. Zo nu ook.'