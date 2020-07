Bouwplannen afgeblazen, mogelijk miljoenenclaim voor Leidschendam-Voorburg

Het is hommeles in Leidschendam-Voorburg. Doordat een lid van de coalitiepartij VVD meestemde met een voorstel van de oppositie, lijkt het prestigieuze bouwproject van 325 huizen op Park Schakenbosch definitief van de baan. En mogelijk wacht de gemeente een miljoenenclaim van de projectontwikkelaar.

Het was een hectische gemeenteraadsvergadering in Leidschendam-Voorburg. Een week geleden zou de raad moeten instemmen met de plannen voor nieuwbouw op Park Schakenbosch, of Landgoed Voorlei, zoals de gemeente het park nu noemt. De werkelijkheid was anders. Want door afwijkend stemgedrag van VVD-raadslid Arnold Brans ging het oorspronkelijke plan van tafel met een meerderheid van één stem. De stem van Brans.

De VVD is lid van de coalitie in Leidschendam-Voorburg. Maar VVD'er Brans koos ervoor een voorstel van de oppositie te steunen. 'Ik wil mezelf altijd in de spiegel kunnen aankijken', verklaart Brans. 'Ik vind niet dat ik mee kan werken aan dit plan. Ik zit namens de VVD in de raad, maar uiteindelijk zit ik er voor de kiezer. Dit is voor mij een principiële zaak.'

Miljoenenclaim

Brans steunde in de raad een voorstel voor aanpassing van de bouwplannen. Zo moet er een goede Milieu Effect Rapportage (MER) komen. 'Er is wel een onderzoek geweest', zegt Brans. 'Maar dat werd uitgevoerd door een dochteronderneming van de projectontwikkelaar. Dat is als de slager die zijn eigen vlees keurt.' Een ander belangrijke aanpassing is het aantal sociale woningbouwwoningen dat er moet komen.'Ik sta voor meer soorten woningen, zodat iedereen hier kan komen wonen en niet alleen maar de mensen die meer verdienen dan de middeninkomen', aldus Brans.

De projectontwikkelaar, de MeyerBergman Groep, is 'verbaasd' over de uitkomst van de raadsvergadering. In een telefoongesprek met verantwoordelijk wethouder Jan-Willem Rouwendal maakte MeyerBergman duidelijk te gaan onderzoeken wat de mogelijke schade voor het bedrijf is. Men liet de wethouder weten mogelijk een schadeclaim in te dienen van veertien miljoen euro.

Omgaan met claim

‘Dat bedrag is inderdaad genoemd in een telefoongesprek’, zegt Rouwendal. 'Ik heb toen duidelijk gemaakt dat het mijn taak is om het belang van Leidschendam-Voorburg te dienen en dat ik daar niet zomaar in mee kan gaan. Bovendien is er nog geen sprake van een onderbouwing op papier. Mocht het zover komen, dan zullen wij ons beraden hoe wij met die eventuele claim zullen omgaan.'

Rouwendal benadrukt nog wel dat dit niet het definitieve einde hoeft te betekenen van de bouwplannen. 'Het is nu aan de projectontwikkelaar om de nieuwe voorwaarden (meer sociale woningbouw, een MER en minder huizen in totaal) te beoordelen en te kijken in hoeverre hij hier mee kan instemmen', aldus wethouder Rouwendal.