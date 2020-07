Haagse raad wil onderzoek naar kosten verdiept kruispunt Scheveningen

De Haagse Rekenkamer moet een snel, kortlopend onderzoek gaan uitvoeren naar de aanleg van de ongelijkvloerse kruising van de Zwolsestraat met de Gevers Deynootweg. Dat vindt een meerderheid in de Haagse gemeenteraad, bleek dinsdagavond. Een van de redenen daarvoor is dat het project veel duurder wordt dan aanvankelijk gepland. De verdieping van de kruising gaat geen 10, maar 26 miljoen euro kosten.

In de gemeenteraad zijn er dan ook bij meerdere partijen zorgen over het project. 'Wegen de kosten nog wel op tegen de baten', vroeg PvdA-fractievoorzitter Mikkal Tseggai zich dan ook af. Het antwoord van wethouder Boudewijn Revis (VVD) kon haar niet overtuigen. Vandaar dat haar partij tegen het plan stemde. Iets waarvan de aankondiging al voor een onrustige dag had gezorgd binnen de coalitie. Maar omdat bijvoorbeeld de oppositiepartijen Hart voor Den Haag en PVV het voorstel wel steunden, kon het toch rekenen op voldoende steun – 29 stemmen voor, elf tegen.

Het toenmalig college van burgemeester en wethouders besloot in 2016 de kruising verdiept aan te leggen. Het verkeer dat straks vanaf de Zwolsestraat komt, gaat dan ter hoogte van het Bilderberg Hotel onder de grond. Ook wordt de toegang naar de parkeergarage verbeterd. Het idee daarachter is dat het gebied straks beter worden ontsloten en er minder files staan. De verwachting was destijds dat de operatie tien miljoen euro zou kosten. Inmiddels is dat opgelopen tot 26 miljoen.

Grote bezwaren

Bij sommige omwonenden leven ondanks drie jaar van inspraak nog steeds grote bezwaren. De bewoners van het complex Leonardo da Vinci zijn nog niet akkoord, evenals enkele ondernemers en mensen uit de Zwolsestraat. Zij wezen afgelopen weekeinde nog op de enorme kostenoverschrijding.

De Haagse gemeenteraad deelt die zorgen. Ook twijfelen partijen over het nut. 'Het CDA is sceptisch of het probleem dat er is wel wordt opgelost', aldus raadslid Cees Pluimgraaff.

Te gortig

Zijn collega Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) sprak ook van een 'plan vol onzekerheden'. Het raadslid: 'Een stijging van de kosten met 160 procent is wel een beetje te gortig. Dit voelt als een geblinddoekte sprong in het diepe terwijl we niet weten waar de bodem is.'

Volgens wethouder Revis leidt de uitvoering van het plan tot veel voordelen. 'Is dit het waard? Daarop zeg ik volmondig 'ja'. Het is een grote investering maar die gebeurt op een plek die we jarenlang een van de lelijkste van Scheveningen hebben gevonden. Ik denk dat Scheveningen hierdoor echt mooier en beter wordt.'

Aangepast

Een verklaring voor de stijging van de kosten is er ook, aldus de wethouder. Dat komt onder meer omdat de plannen naar aanleiding van opmerkingen van bewoners zijn aangepast. Ook zit er een forse post 'onvoorzien' in de begroting van de plannen. 'Maar de kans dat we straks te maken hebben met meevallers is groter dan dat we te maken krijgen met tegenvallers.' Hij beloofde verder scherp de kosten in de gaten te houden.

Op vragen van raadslid Mariëlle Vavier (GroenLinks) zei Revis te gaan kijken of er parkeerplaatsen bij het Zwarte Pad kunnen worden geschrapt, omdat straks een grote parkeergarage aan het strand wordt geopend.

Gestegen

Maar omdat de raad toch precies wil weten hoe het kan dat de kosten van het project zo sterk zijn gestegen, komt er op initiatief van Peter Bos van de Haagse Stadspartij waarschijnlijk een kortlopend onderzoek van de Rekenkamer.

De bedoeling is dat na het strandseizoen van 2021 wordt begonnen met de kruising.