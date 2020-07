Aanhoudingen voor steekpartij en zedenzaak na beelden in Team West

De politie heeft vier verdachten aangehouden voor zaken die waren te zien in het opsporingsprogramma Team West. Dinsdagavond meldde de verdachte van een zedenzaak in Leidschendam zich bij een politiebureau, woensdagochtend werden drie mannen gearresteerd voor een gewelddadige beroving en steekpartij in Den Haag.

In de nacht van 2 op 3 juli raakte een 30-jarige Hagenaar zwaargewond toen hij werd neergestoken op het De Brinkpad in Loosduinen. Hij zat daar met wat mannen op een bankje en werd door hen beroofd van zijn nektasje. Toen hij achter de mannen aanging, werd hij neergestoken. Het slachtoffer liep daarbij een gat in zijn long op.

In het tasje zat onder andere de bankpas van de 30-jarige man. Daarmee werd de volgende ochtend meerdere keren gepind door middel van contactloos betalen. Op beelden van supermarkten aan de Leyweg en De Stede waren twee mannen te zien die de transacties deden.

Identiteiten bekend

Voordat de beelden werden uitgezonden, werd er geflyerd in de buurt van het De Brinkpad en er zijn stoepborden geplaatst. Dankzij een combinatie van het rechercheonderzoek en de uitzending van Team West werden de identiteiten van de verdachten bekend.

De drie mannen zijn woensdagochtend in hun woningen aangehouden. Het gaat om een 17-jarige en een 20-jarige man uit Den Haag en een 23-jarige Zoetermeerder. Ze zitten vast op het politiebureau, waar ze over de zaak worden verhoord.

Verdachte zedenzaak meldt zich

Ook in een andere zaak uit Team West is een verdachte aangehouden: dinsdagavond meldde zich een man die werd gezocht voor een zedenmisdrijf in Leidschendam. Hij was op 8 januari gefilmd in een flat aan de Prins Johan Willem Frisolaan. De bewakingsbeelden zijn na de aanhoudingen van de website van Team West verwijderd.

