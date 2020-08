Boa, handhaver, toezichthouder: hoe zit het nou?

Voor het antwoord op deze vraag loopt meneer Franke een ochtendje met een toezichthouder en handhaver mee. Voor de oplettende lezer: een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) ontbreekt in de reeks. Een boa is namelijk de wettelijke benaming voor een handhaver. Beide termen betekenen hetzelfde.

Meneer Franke start het rondje met toezichthouder Lucien. Luciens’ belangrijkste taak is het uitvoeren van parkeercontroles. ‘Ik controleer of auto’s betaald hebben om ergens te mogen parkeren. Uiteraard in de gebieden waar betaald parkeren geldt’, vertelt hij. ‘Meestal rijden collega’s met scanauto’s door het centrum van Alphen. Deze auto’s kunnen meteen aan het kenteken van een voertuig zien of er betaald is of niet.’

Op de scooter naar een auto

Ondertussen loopt het tweetal langs een sliert geparkeerde auto’s in de straat bij het gemeentehuis. ‘Mocht een auto nu niet betaald hebben, dan krijg ik een melding’, vertelt Lucien. Op zo’n moment stapt hij op zijn scooter en rijdt naar de desbetreffende auto. ‘Ik voer het kenteken dan nogmaals in op een tablet die gekoppeld is aan het parkeersysteem. Het kan zijn dat iemand in tussentijd betaald heeft. Is dit niet zo, dan schrijf ik een bekeuring uit en krijgt de eigenaar van het voertuig een bon.’

Martijn, collega van Lucien, heeft als handhaver een totaal ander takenpakket. Dat wordt duidelijk wanneer Martijn een stukje met meneer Franke door het winkelgebied van Alphen aan den Rijn loopt. ‘Ho, stop meneer. Heeft u wel een ontheffing om hier te mogen rijden?’, vraagt Martijn aan een man in een bestelbusje. De man haalt vragend zijn schouders op.‘ Wanneer iemand de regels van de gemeente overtreedt, mogen wij mensen staande- of aanhouden’, legt Martijn uit. Vandaar dat hij ook handboeien als uitrusting heeft. Ook mag een handhaver om legitimatie vragen bij het uitschrijven van een boete. ‘Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer ik een wildplasser of graffitispuiter aanspreek’.

Agressie

Beelden van handhavers die belaagd, bedreigd of mishandeld worden doen helaas steeds vaker de ronde op sociale media. In mei van dit jaar werd er in IJmuiden een handhaver zo mishandeld dat deze naar het ziekenhuis moet. In Alphen aan den Rijn lijkt het mee te vallen met de hoeveelheid agressie tegen buitengewone opsporingsambtenaren.

Uit cijfers van de gemeente blijkt dat er zowel in 2018 en 2019 vier keer aangifte is gedaan wegens belediging of bedreiging van een handhaver of toezichthouder. Vorig jaar was er ook één melding van een mishandeling. Om ervoor te zorgen dat het aantal aangiftes in de toekomst op nul uitkomt, heeft de gemeente Alphen haar boa’s een bodycam gegeven.

Dit werpt meteen zijn vruchten af zo blijkt uit navraag bij Liesbeth Spies die als burgemeester verantwoordelijk is voor de openbare orde in Alphen aan den Rijn. ‘Het zichtbaar dragen van een bodycam helpt om mensen bewust te laten worden van hun gedrag’, zegt Spies. Hiermee voorkom je volgens haar op voorhand al een boel ellende.

Deze video is opgenomen vóór de coronacrisis

Meneer Franke heeft na zijn rondje een duidelijk antwoord gekregen op zijn Rake vraag, zo laat hij weten; ‘Ik weet nu precies wat het verschil is tussen een handhaver en een toezichthouder. Tegelijkertijd heeft hij ook nog een boodschap. ‘Ik wens iedereen uit het team van Alphen aan den Rijn veel succes. Ik vind het mooi om te zien wat jullie doen.’

