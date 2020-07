Wildplukken is hip, maar 'doe het met respect voor de natuur'

Bramen, paddenstoelen, tamme kastanjes. Je kan van alles vinden in de natuur: wildplukken noemen ze dat. En het wordt steeds populairder. Er zijn Facebookgroepen, wildplukworkshops en er is zelfs een wildplukkersgilde. Edwin Cornelissen geeft workshops wildplukken.

Cornelissen, die zichzelf bosbaas noemt, denkt dat mensen graag in het wild plukken om weer terug te gaan naar de natuur. 'Ze hebben behoefde aan lekkere smaken, vandaar dat het hip is', denkt hij.

Officieel mag wildplukken niet en wordt het gezien als stroperij. Als je toestemming hebt van de beheerder of eigenaar van het stuk grond is het geen probleem. 'Het kan zijn dat er zeldzame paddenstoelen of gewassen in het gebied staan, laat die dan staan zodat anderen er ook van kunnen genieten. Als je plukt, doe dat dan altijd met respect voor de natuur.'

Een woekeraar die smaakt naar rabarber

De natuur en alles wat groeit en bloeit is het een waar culinair feest, neem bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop. Hij wordt door veel mensen gezien als een vreselijke woekeraar die moeilijk te bestrijden is. Hij is ijzersterk, hij verjaagd inheemse plantensoorten, hij is in staat om met zijn wortelstokken en stengels schade te veroorzaken aan wegen, gebouwen en leidingen. Maar het goede nieuws is je kunt hem ook eten.

'Hij smaakt een beetje naar rabarber', vindt Cornelissen. 'Maar', waarschuwt hij, 'wanneer je de Japanse duizendknoop plukt neem hem helemaal mee naar huis, verwerk hem en gooi hem dan in de prullenbak want zelfs het kleinste restje knoop op de grond kan zorgen dat er een heel bos ontstaat.'

Voor wie wil gaan wildplukken. De KNNV, de vereniging voor veldbiologie heeft een aantal regels opgeschreven voor het wildplukken.