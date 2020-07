Veelbesproken kunstwerk Haagse Hobbemaplein blijkt drie keer duurder dan gedacht

'Het college is van mening dat de kosten voor een impuls van het Hobbemaplein, drie keer hoger dan aanvankelijk was begroot, te hoog zijn om zomaar tot besluitvorming over te gaan', stelt hij. Bovendien zegt Bredemeijer het 'te betreuren' dat het zo loopt.

Het kunstwerk zou een soort kroon moeten worden op de herinrichting van het plein in de Schilderswijk. Maar het werd een bron van verdeeldheid. Toen het ontwerp – een achtvorm, waarop in verlichte letters 'Hobbema' staat - in 2018 werd gepresenteerd zei een deel van de wijk zich overvallen te voelen.

Op het Haagse Hobbemaplein moet een groot kunstwerk komen. | Afbeelding gemeente Den Haag.

Bewoners vreesden dat het vele beton het groen zou opslokken. Zij voelden zich bij het maken van de plannen gepasseerd door toenmalig wethouder Joris Wijsmuller. De gemeente zei destijds het 'onverklaarbaar' te vinden dat er buren waren die zich niet gehoord voelden. Want er waren meerdere informatieavonden geweest en brieven en flyers in de buurt verspreid. Toch werd het ontwerp wel aangepast.

Niet voldoende

Bredemeijer meldt nu in een brief aan de gemeenteraad dat het beschikbare budget de afgelopen tijd niet voldoende is gebleken. Dat komt onder meer omdat bij het opstellen van de begroting in 2018 wel de kosten waren opgenomen om het kunstwerk te maken, maar niet de kosten voor de ambtelijke begeleiding en adviesdiensten. Vervolgens bleek dat toen het project werd aanbesteed niemand het voor de gedachte prijs wilde maken. Bredemeijer: 'Het landmark blijkt 439.500 euro te kosten in plaats van 200.000.' Daar bovenop komen nog wat andere bedragen die hoger uitvallen dan voorzien.

Bij de totstandkoming van het kunstwerk, zijn veel bewoners betrokken. Zo hebben onder meer 350 kinderen van basisscholen in de Schilderswijk en Transvaal meegewerkt aan een 'inspiratieboek' dat als basis voor deelnemers aan de ontwerpwedstrijd diende. Vervolgens zaten bewoners in de jury die het winnende ontwerp koos.

Verwachting gewekt

Dat maakt het lastig om nu de beslissing te nemen om het helemaal af te blazen, aldus de wethouder. 'Met het participatieproces heeft de gemeente in de buurt de verwachting gewekt dat er een bijzonder kunstwerk op het Hobbemaplein komt.'

Tegelijk wil hij ook niet even zo maar drie keer zoveel geld uitgeven. Dus mag de gemeenteraad meedenken. 'Voordat het college een besluit neemt hechten wij eraan uw commissie te consulteren.' Daarbij heeft de wethouder ook nog wel een waarschuwing voor de politiek. 'Het nadeel blijft bestaan dat het huidig ontwerp een uniek object is wat een hoge moeilijkheidsgraad behoud in het onderhoud. Wat leidt tot structurele hoge onderhoudslasten.'

