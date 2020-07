Gemeente schenkt 200.000 euro aan Goudse Schouwburg: 'Voor de ergste nood'

De gemeente Gouda schenkt 200.000 euro aan de Goudse Schouwburg, om een dreigend faillissement te voorkomen. Door de coronacrisis zijn de bezoekersaantallen en inkomsten van het theater sterk teruggelopen. 'We zijn er natuurlijk heel blij mee, maar de nood blijft hoog. De onzekerheid is nog heel groot', zegt schouwburgdirecteur Tineke Maas, die voorzichtig verwacht dat het theater hiermee tot het eind van het jaar kan overleven.

Wethouder Thierry van Vugt van Cultuur maakt zich zorgen over het culturele aanbod in Gouda. 'We zullen ons samen moeten inzetten om de wezenlijke voorzieningen in onze stad overeind te houden. Rijk, provincie en gemeenten; maar ook bedrijven en inwoners. Met deze schenking wordt de continuïteit van de Goudse Schouwburg voor de bezoekers voorlopig geborgd, maar extra steun is cruciaal om de deuren van dit unieke, goedlopende theater ook komende maanden en jaren open te houden.'

Maas bevestigt dat het theater door de schenking voorlopig vooruit kan. 'We hadden een hoge bezettingsgraad. Maar als die van 85 procent naar twintig zakt, kom je in de problemen. De kosten lopen gewoon door. Gas, water en licht en de belastingen worden niet ineens goedkoper. Dit geld is nog niet voldoende om alle problemen op te lossen.'

Tot het eind van het jaar

Hoe de toekomst van het theater eruit ziet, is volgens Maas onduidelijk. Veel hangt af van de ontwikkelingen rond het coronavirus en de kaartverkoop voor het najaar, zegt de schouwburgdirecteur.

'Als dat loopt zoals we nu voorzien, kunnen we het in combinatie met deze steun redden tot het eind van het jaar. Maar veel langer niet. Meer is nodig. Er komt nog drie miljoen euro steun voor de culturele sector vanuit de provincie, maar dat is voor de hele provincie en wij zijn niet de enige met problemen.'

Voor de korte termijn

De schenking van 200.000 euro is volgens de gemeente een maatregel voor de korte termijn: 'Komende tijd moet duidelijk worden of er extra maatregelen nodig zijn en hoe andere overheden en overige partijen bijdragen in het behoud van het theater.' Gouda brengt de totale schade aan de culturele sector in de stad op dit moment in kaart. De eerste schattingen liggen tussen de 1 en 3,2 miljoen euro.

De gemeente Gouda riep vorige maand minister Ingrid van Engelshoven (OCW) al op om de Goudse Schouwburg financieel te steunen, maar het is nog niet bekend of er extra geld komt.

Twee voorstellingen per dag

Sinds de Goudse Schouwburg weer open mag, kunnen er maximaal 200 mensen plaatsnemen in de zaal waar normaal gesproken 813 mensen kunnen zitten. Ook het programma is aangepast. 'Producties voor grote zalen liggen vrijwel allemaal stil. We hebben veel nieuw aanbod.'

De meeste voorstellingen worden twee keer per dag gespeeld om zoveel mogelijk publiek te trekken. Daar moeten mensen aan wennen, zegt Maas: 'We zien dat de vroege voorstelling aardig vol zit, maar de late een stuk minder. Mensen zijn het niet gewend om pas om half 10 naar het theater te gaan. We moeten bedenken of we de late voorstellingen door laten gaan, of dat we dat alleen in het weekend doen.'

