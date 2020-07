Idols-jurylid Edwin Jansen verdachte in zaak Richard de Mos

Twee Haagse vastgoedondernemers zijn verdachte in de zaak van oud-wethouder Richard de Mos. Dat maken de topmannen van NU Projectontwikkeling zelf in een verklaring bekend. Het gaat om Edwin Jansen, voormalig manager van zangeres Anouk en ex-jurylid van Idols, en Michel Zaadhof. De vastgoedondernemers waren donateur van de partij van De Mos. Volgens de directieleden zijn de verdenkingen onterecht.

In de verklaring van NU Projectontwikkeling staat dat Jansen en Zaadhof afgelopen week de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie hebben gekregen. Daarin staat dat zij als privépersoon verdachten zijn in het strafrechtelijk onderzoek tegen Richard de Mos. De Mos van Hart voor Den Haag/Groep de Mos wordt verdacht van onder andere corruptie en deelneming aan criminele organisaties. Het zou volgens het OM gaan om criminele organisaties rondom mensen uit de vastgoedwereld en mensen uit de horeca. De Mos ontkent.

Volgens Jansen en Zaadhof valt uit de concept tenlastelegging op te maken dat zij worden verdacht van schending van het ambtsgeheim door De Mos en van corruptie. 'De onderbouwing is nog onbekend en zal pas later deze maand met de advocaten worden gedeeld onder de verplichting daarover strikte geheimhouding te betrachten', staat in de verklaring. 'Beide verdenkingen zijn onterecht en illustreren een volledig onbegrip van de situatie.'

Gecharmeerd

De vastgoedondernemers leggen in de verklaring uit hoe zij betrokken zijn geraakt bij bij de partij van Richard de Mos. 'Toen De Mos een nieuwe politieke beweging startte, waren Jansen en Zaadhof gecharmeerd van zijn enthousiaste wijze van politiek bedrijven. Bovendien waren zij onder de indruk van zijn steun onder de bevolking van Den Haag en van zijn daadkrachtige manier van handelen.'

De twee erkennen dat zij Groep de Mos financieel hebben gesteund door in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 twee donaties te doen aan de partij. In de tenlastelegging wordt gesproken over een bedrag van 5000 euro in 2017 en 6000 euro in 2018. Verder steunden de ondernemers de partij door 'het inzetten' van hun netwerk bij het maken van een campagnefilmpje en bij het geven van een financiële bijdrage voor een website.

Complexe onderhandelingen

Ook sloten de vastgoedmannen zich aan bij een klankbordgroep, na de verkiezingen van maart 2018, staat in de verklaring. 'De partij maakte toen kans op deelname aan het college van burgemeester en wethouders en zag zich gesteld voor complexe onderhandelingen over een coalitieakkoord met andere reeds gesettelde partijen met een groot netwerk. Jansen en Zaadhof hebben destijds hun maatschappelijke kennis en ervaring beschikbaar gesteld aan de partij. Zij doen dit bijvoorbeeld ook in een klankbordgroep van de wethouder Ruimtelijke Ordening.'

De top van NU zegt in de verklaring nooit de indruk te hebben gehad dat deelname aan de klankbordgroep illegaal was. 'Ook kennen zij geen documenten waarvan voor hen duidelijk was dat daarmee een ambtsgeheim geschonden zou worden. Los daarvan hebben zij deze gesprekken vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld.'

Bevoordelen

NU Projectontwikkeling ontkent ten stelligste te zijn bevoordeeld. 'Jansen en Zaadhof hebben hun persoonlijke politiek engagement nooit ingezet om projecten voor NU Projectontwikkeling te bevoordelen. Er zijn ook geen onderhandelingen geweest of afspraken gemaakt tussen De Mos en NU Projectontwikkeling. De Mos heeft ook nooit de portefeuille Ruimtelijke Ordening gehad en dus geen gunsten kunnen verlenen.

Voorts blijkt ook uit de aangeleverde voorlopige concepttekst dat het Openbaar Ministerie geen concrete gevallen van corruptie heeft kunnen vaststellen. Daar is een verklaring voor: dergelijke projecten zijn er niet. Jansen en Zaadhof zijn er zeker van dat het onderzoek zal uitwijzen dat zij geen strafbare feiten hebben gepleegd. Dat het Openbaar Ministerie in dit vroegtijdig stadium een persbericht uitgeeft, is volgens hen bijzonder onzorgvuldig en onbegrijpelijk.’

Nu Projectontwikkeling is in Den Haag onder meer verantwoordelijk voor een groot aantal projecten in de buurt van de Waldorpstraat. Ook rond de Laakhavens heeft het een paar gebouwen neergezet.

Reactie gemeente Den Haag

Volgens de woordvoerder van wethouder Boudewijn Revis (VVD) zat NU Projectontwikkeling niet in een klankbordgroep met de wethouder Ruimtelijke Ordening. 'NU projectontwikkeling maakte deel uit van de Haagse Tafel wonen', zegt hij. 'Een afstemmingsoverleg tussen corporaties, ontwikkelaars en gemeente. Dat is een officiële werkgroep vanuit de gemeente. De Haagse Tafel wonen is onderdeel van de door de Haagse gemeenteraad vastgestelde woonagenda en staat onder onafhankelijk voorzitterschap en wordt ambtelijk ondersteund.'

Het Openbaar Ministerie kon nog niet reageren.