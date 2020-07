Van Zanen: eis om Haagse coffeeshops naar Westland te laten verhuizen is 'niet fair'

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag voelt er niets voor om door de gemeenteraad opgezadeld te worden met de opdracht coffeeshops naar het Westland te laten verhuizen. Hij wil wel in gesprek met de buren, maar doet vooraf geen enkele belofte. 'Je kan niet in het openbaar zeggen 'Zoek het maar in een andere gemeente'. Dat is niet fair', aldus Van Zanen. Ambtsgenoot Bouke Arends en de grootste partij in de Westlandse gemeenteraad, het CDA, zien niets in de oproep van de Haagse politiek.

De gemeenteraad van Den Haag, zo bleek dinsdag, wil de overlast in de Weimarstraat terugdringen. Volgens buurtbewoners en veel politieke partijen is die voor een belangrijk deel het gevolg die van de vele daar aanwezige coffeeshops. Bij die zaken zouden veel mensen uit het Westland komen, omdat je daar niet legaal wiet kan kopen. Een flink deel van de politiek wil daarom dat Van Zanen met Westland in gesprek gaat om ervoor te zorgen dat ook daar een coffeeshop de deuren opent. Maar Van Zanen ontraadde 'met klem' een voorstel van de VVD daartoe.

Coalitiepartij CDA in het Westland is fel tegen de komst van een coffeeshop in de gemeente. 'Die willen we hier echt niet. Dat is gewoon een no-go, zeker voor mijn partij. In elke gemeente geeft het gedoe en onrust. Dat hoor je nu ook weer in Den Haag, zegt fractievoorzitter Jenny Vermeer-De Smit. Burgemeester Arends sluit zich daarbij aan: 'De situatie in Den Haag maakt duidelijk dat het gebruik van verdovende middelen grote problemen veroorzaakt voor de samenleving. Niet de bestrijding van symptomen maar de aanpak van de oorzaak zou prioriteit moeten hebben. De verkoop van verdovende middelen moet verboden worden.'

Verkeersmaatregelen

Dat Van Zanen het voorstel van de Haagse raad niet ziet zitten, wil niet zeggen dat de nieuwe burgemeester de bewoners van de Weimarstraat met lege handen achterlaat. Volgens hem is al een aantal maatregelen genomen die op wat langere termijn effect moeten hebben. En hij gaat nog meer doen, beloofde hij. 'Ik roep mensen op vertrouwen te houden. Het zou helemaal goed moeten komen.'

Het stadsbestuur gaat bijvoorbeeld kijken of er verkeersmaatregelen mogelijk zijn in de straat. Verder hoopt hij ook dat er een of twee shops kunnen verhuizen. 'We gaan overconcentratie met man en macht bestrijden.' Echt harde toezeggingen wilde hij echter niet doen. CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman wilde bijvoorbeeld dat Van Zanen toezegde dat hij er voor de verkiezingen van 2022 twee weg heeft gekregen. Dat deed hij niet. 'Dat is te makkelijk. Ik kan niet beloven dat ik dat kan leveren.'

'Aantal overtredingen buitengewoon gering'

Ook een shop sluiten zonder dat daarvoor goede redenen zijn, is niet mogelijk, aldus de burgemeester. En veel goede redenen zijn er niet. De politie komt vier keer per jaar onaangekondigd de Haagse coffeeshops inspecteren. 'Het aantal overtredingen is buitengewoon gering.' Wel hoopt Van Zanen dat er eigenaren zijn die zelf vrijwillig hun zaak willen beëindigen. 'Dan gaat bij mij de vlag uit en krijgen ze een boekenbon.'

Coffeeshophouders uit de Weimarstraat hebben zelf plannen om de overlast voor de buurt te beperken. 'Dat we 's avonds om elf uur met z'n vieren dicht gaan. Beveiliging van opening tot sluit, een groepsapp met buurtbewoners, dat zijn onze voorstellen', zegt coffeeshopeigenaar Dave van der Tak. Een motie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos om een verhuizing van een coffeeshop naar een afhaalloket op een industrieterrein te onderzoeken is aangenomen door de Haagse gemeenteraad. 'Het grootste effect van een verhuizing van een bestaande coffeeshop uit de Weimarstraat zal zijn dat er minder klanten naar de straat komen om softdrugs te halen. Als het alternatief makkelijk te bereiken is voor klanten van buiten de wijk, is dit een win-win situatie', zegt fractievoorzitter Arjan Dubbelaar.

Zorgen

Een paar bewoners van de Weimarstraat kwamen gisteren naar het stadhuis om de zorgen over de straat kenbaar te maken. Toen werd ook duidelijk dat ze twijfelen over het effect van een camera die daar is opgesteld. De politie zou geen capaciteit hebben om de beelden te bekijken. Volgens de burgemeester worden de beelden juist continue gevolgd. De camera registreerde de afgelopen tijd zeventien incidenten en door de beelden konden twaalf mensen worden aangehouden.

Van Zanen zei aan het begin van het debat dat hij nu tien werkdagen aan de slag is als burgemeester van Den Haag. 'Dat is onvoldoende om de stad te leren kennen. Laat staan om er ook maar iets van begrijpen', verklaarde hij ook. Hij voegde daaraan 'een winstwaarschuwing' toe. 'Ik kan niet alles tegelijk. Maar ik ga voortvarend aan de slag.'