Van halte naar halte in een golfkarretje tijdens de diploma-uitreiking

Het idee van de golfkarretjes komt van de directrice. 'Zij golft graag en dacht: waarom niet. We hebben dus acht elektrische karretjes geregeld en daar rijden we nu iedereen in rond. Iedereen heeft het super naar zijn zin zo', zegt Korenwolff. Er zijn verschillende haltes gemaakt op het schoolplein. Bij de eerste halte krijgen de geslaagden een diploma-pet en bij de tweede halte hun echte diploma.

Bij de derde halte komt de onvermijdelijke speech van de schoolleiding. Die is wel een stuk korter dan normaal: 'Op deze brief lees je wat we jou willen meegeven, maar voor nu even kort en persoonlijk. Succes met je vervolgopleiding', zegt een docente tegen een leerling. Tussen halte drie en vier zit een heel publiek van docenten langs de kant om de leerling een groot applaus te geven als die met de golfkar voorbij rijdt.

'Veel leuker dan voorgaande jaren'

Uiteraard bestaat de laatste halte uit een eindejaarsfoto voor het schoolgebouw. 'Ik vind het echt heel leuk, leuker dan voorgaande jaren, wat mij betreft doen we dit volgend jaar weer', zegt docent Debbie Korenwolff.

De leerlingen zijn het daar grondig mee eens: 'Op andere scholen is het echt niet zo leuk!' Een ouder vult aan, terwijl er een (geluks)traantje vloeit: 'Het is echt een zware tijd geweest voor onze dochter. We zijn blij dat we het toch op een leuke manier kunnen afsluiten.'

