Leiden zet tandje bij op weg naar autovrije binnenstad: 'Historische centrum niet gebouwd voor auto'

'De mooie historische binnenstad is natuurlijk niet gebouwd op autogebruik', legt wethouder North uit. 'De auto neemt veel ruimte in en die ruimte willen we nu gaan gebruiken om te kunnen wandelen en om groen aan te leggen. Op die manier kunnen bewoners en bezoekers van de stad er nog meer van genieten.'

Het is een ontwikkeling die vooral voor de economie van historische steden gunstig is, zegt hoogleraar transport en mobiliteit aan de TU Delft Bert van Wee. Maar meestal is er in eerste instantie veel weerstand tegen. 'We zien wereldwijd uit alle onderzoeken een patroon dat als je de rol van de auto terugdringt, dat heel veel mensen tegen zijn. Zowel burgers als ondernemers. Maar het blijkt ook dat als je die maatregelen dan toch invoert mensen uiteindelijk wel positief zijn.'

'Eerst zorgen voor alternatieve parkeerplekken'

Dat is in Leiden ook zo. Dat de stad autoluw of op termijn zelfs autovrij zal worden is geen discussie meer. Maar voor het zover is, moeten er wel alternatieven voor de automobilist zijn, vinden critici. Het stadsbestuur zou te weinig rekening houden met de automobilist bij het maken van plannen voor een autoluwe binnenstad. Dat zegt de VVD in Leiden, maar ook Leiden Groen en Bereikbaar waarin onder meer ondernemers verenigd zijn.

In Leiden zijn ondernemers bang voor een daling van hun omzet. Leiden Groen en Bereikbaar vindt daarom dat eerst gekeken moet worden naar alternatieve parkeerplekken aan de rand van de stad, voordat de stad autoluw wordt en de parkeertarieven omhoog gaan. 'Als je dat doet dan moet je iemand wel eerst de gelegenheid geven om z'n auto ergens buiten de stad makkelijk te parkeren', zegt woordvoerder Erwin Roodhart van Leiden Groen en Bereikbaar. 'Anders loop je het risico dat automobilisten gaan zwerven door de stad en dan uiteindelijk kiezen voor gratis parkeren bij een winkelcentrum buiten Leiden.'

Twijfels over parkeren aan de rand van de stad

Van Wee heeft twijfels over het nut van parkeerterreinen aan de rand van de stad omdat steeds meer mensen de auto laten staan en ander vervoer kiezen. 'Dus het is niet zeker dat al die mensen die nu met de auto naar de stad komen dat straks ook doen. Je moet het wel onderzoeken, maar het zou mij niet verbazen als de baten niet opwegen tegen de kosten van zo’n transferium.'

Wethouder North is al bezig met een onderzoek naar de haalbaarheid van parkeerterrein aan de rand van de stad. 'We werken daarin samen met de ondernemers en we kijken er heel serieus naar.' De resultaten van dat onderzoek worden in het najaar verwacht. De Leidse gemeenteraad praat donderdagavond over de bereikbaarheid van de stad. De meeste partijen zien de plannen wel zitten, het CDA en de VVD zijn het meest kritisch: die willen dat het college meer rekening houdt met de automobilist.