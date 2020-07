Straf meer dan twee keer zo hoog als eis: ruim 3,5 jaar cel voor Roy B. voor dood Orlando Boldewijn

De rechtbank in Den Haag heeft de 29-jarige Roy B. 44 maanden cel opgelegd voor het niet verlenen van noodhulp aan de 17-jarige Orlando Boldewijn. Volgens de rechtbank is het B. toe te rekenen dat Orlando Boldewijn op 18 februari 2018 is verdronken. Het Openbaar Minsiterie (OM) eiste twee weken geleden 20 maanden cel tegen de 29-jarige uit het Brabantse Wernhout. Zowel B. als zijn advocaat waren niet aanwezig in de rechtbank.

B. had op de bewuste avond via de dating-app Grindr een afspraak met het slachtoffer op zijn woonbootje in de Haagse wijk Ypenburg. Volgens B. had hij Orlando na de afspraak afgezet op de kant, zodat die de laatste tram naar huis kon nemen. Maar Orlando kwam daar nooit aan. Meer dan een week later werd, na een anonieme tip, zijn lichaam gevonden in het water.

Tegen de politie verklaarde B. dat hij Orlando in het ijskoude water had zien spartelen maar niets had gedaan. Tijdens een eerdere zitting trok hij de verklaring weer in omdat hij naar eigen zeggen onder druk zou zijn gezet door de recherche. Volgens B. had hij die nacht 'iets gehoord of gezien' in het water. Omdat hij naar eigen zeggen 'helemaal in paniek was' en niet wist wat hij moest doen, belde hij niet naar 112 en is hij gaan slapen. 'Verdachte was niet zo in paniek dat hij niet meer kon handelen', stelt de rechter. Volgens de rechter heeft B. Orlando horen schreeuwen en in het water zien liggen.

Door bellen 112 had Orlando kans gehad

De rechtbank acht daarom bewezen dat B. schuldig is aan mishandeling met de dood tot gevolg op, daarbij gaat het niet om actief mishandelen maar juist door hulp na te laten en dood door schuld dan wel het nalaten van het verlenen van hulp. 'B. heeft bewust het risico genomen dat Orlando zou verdrinken.'

Volgens de rechtbank zou er zeker een kans zijn geweest dat Orlando gered had kunnen worden, wanneer B. wel 112 had gebeld. Orlando was namelijk kort onder water en ging niet gelijk onder. Ook zijn lichaamsbouw was volgens de rechter gunstig voor zijn kansen.

Onduidelijk wat er precies is gebeurd

Wat er precies is gebeurd met Orlando blijft onduidelijk. 'Ook de zitting en het vonnis zullen waarschijnlijk geen duidelijkheid geven. Erg onbevredigend voor de nabestaanden', aldus de rechter. Hoe en waar Orlando te water is geraakt is volgens de rechtbank niet meer vast te stellen, maar dat B. geen hulp heeft geboden staat vast.

Ook de exacte doodsoorzaak is niet vastgesteld, maar de rechtbank gaat er van uit dat Orlando is verdronken.

Geen moreel besef

Voor de rechter weegt het zwaar dat B. na de verdwijning van Orlando een week lang zijn mond hield. 'Door te zwijgen na de dood van Orlando heeft B. gezorgd voor onnodig lijden bij de familie', aldus de rechter. Ook heeft B. volgens de rechter het onderzoek van de politie 'gefrustreerd'. 'Hij ging vissen op de plek waar Orlando lag en wilde een camera lenen om onderwater te kijken. Dat toont een groot gebrek aan moreel besef bij de verdachte.'

De nabestaanden van Orlando zijn blij met het vonnis. 'Dit hadden we niet zien aankomen. We hebben de afgelopen 2,5 jaar hard gevochten. Dit geeft een stuk gerechtigheid,' zegt een vriendin van de moeder van Orlando.

