Bewoners geschrokken van explosie: 'We hoorden: help, help, bel een ambulance'

Van de schuur is niks meer over. Stukken van dakpannen zijn meters ver weggeslingerd. Bij alle buren liggen de ramen eruit. Op een schuurdak een paar huizen verder ligt een deur. Omwonenden nemen de schade op. En terwijl onderzoekers van de politie in de achtertuin foto's nemen praat een groepje buren na voor de deur van hun portiek.

Ook Per en Natalie. Ze sliepen bij haar oom. De twee waren al wakker toen ze de klap hoorden en renden gelijk naar buiten. Per: 'Alles was kapot'. De oom van Natalie hoorde kinderen huilen en iemand roepen: 'Bel de ambulance'. Ook Manon die bij haar moeder woont werd wakker van de klap: 'We hoorden schreeuwen: help, help, bel een ambulance.'

De schade is groot na de explosie op de Goeverneurlaan | Foto: Omroep West

Hulpdiensten

De hulpdiensten waren snel ter plekke zegt het groepje bewoners. Een jongetje kreeg door de ontploffing glasscherven in zijn gezicht en moest hiervoor naar het ziekenhuis worden gebracht. Een meisje werd uit voorzorg ook naar het ziekenhuis gebracht. Een buurman van drie portieken verderop steekt een sigaret op en vertelt dat hij de klap ook gevoeld heeft: 'De tafel sprong zo'n stuk omhoog', terwijl hij met zijn handen een gebaar maakt dat het hij een paar centimeter bedoelt. 'Alles trilde'.

De klap roept herinneringen op aan de explosie in de Jan van der Heijdenstraat in januari 2019, een paar straten verderop. Manon had de avond ervoor juist met haar klasgenoot Leon filmpjes van die explosie zitten kijken. 'Voor hetzelfde geld stort het hele zooitje in', waarschuwt een van de buren.

Oorzaak

De explosie lijkt veroorzaakt te zijn door gasflessen. In de tuin van het getroffen huis stond een gasfles met daaraan een grote wokbrander. Een buurman vertelt dat de brandweer 'zes gasflessen' uit het schuurtje heeft gehaald. De politie onderzoekt wat de explosie precies heeft veroorzaakt.

LEES OOK: Verwoestende explosie Jan van der Heijdenstraat veroorzaakt door scheur oude gasleiding