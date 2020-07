Hotel Den Haag Voorburg failliet, eigenaar pand zoekt exploitant voor nieuw hotel

De exploitant van Hotel Den Haag Voorburg, JaZet Opco 1 B.V., is al sinds 18 februari failliet. Het moederbedrijf daarvan, JaZet Leisure Holding B.V., is inmiddels ook failliet verklaard. Een woordvoerder van de eigenaar van het pand, All-In Real Estate, laat weten aan Omroep West in gesprek te zijn met de gemeente over de invulling van het pand. 'Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar er komt sowieso een nieuw hotel in.'

Het hotel Den Haag Voorburg was sinds het najaar 2018 open. Daarvoor was het Mövenpick Hotel er gevestigd. In 2019 is het hotel korte tijd gesloten geweest, nadat er een steekpartij plaatsvond.