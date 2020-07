Ondernemers Den Haag Centraal willen einde aan overlast daklozen en drugsgebruikers

Ondernemers aan het Anna van Buerenplein naast Den Haag Centraal roepen de gemeente op om overlastgevers aan te pakken. Zo zouden daklozen en drugsgebruikers op hun terrasmeubilair overnachten, vallen ze gasten lastig en gebruiken ze de achterdeur van de horecaondernemers als hun toilet. 'Ze komen soms in grote groepen bij elkaar, drinken in het openbaar en wassen zich in de fontein. Overal liggen lege blikjes bier en troep die ze achterlaten', zegt ondernemer Samir Harchaoui van MingleMush.

MingleMush is de eerste en grootste foodhall van Den Haag en is gelegen aan de oostkant van het centraal station. De horecazaak heeft 1.600 vierkante meter aan ruimte om gasten van lunch en diner te voorzien. Volgens Harchaoui zouden ook andere 'buren' van het plein overlast ervaren, zoals New Babylon, Universiteit Leiden, NS, kinderboekenmuseum en bewoners van de woontorens.

De ondernemers hebben de overlast al lange tijd bij de hulpdiensten en gemeente gemeld, omdat het personeel zich niet veilig meer zou voelen. Maar de acties van de hulpdiensten en de gemeente waren onvoldoende, waardoor MingleMush afgelopen winter zelf beveiliging heeft ingehuurd. 'Maar nu is het financieel niet meer haalbaar om nog bewaking in te schakelen. De situatie is al nijpend in verband met de coronamaatregelen en dit maakt de situatie voor ons alleen maar erger', vertelt Harchaoui tegen mediapartner Den Haag FM.

Veel geld en energie in gestoken

'We bellen twee à drie keer per dag met de politie, die ze dan vervolgens wegstuurt. Alleen gaan ze dan naar de andere kant van het station en komen ze meestal binnen een paar uur weer terug.' De ondernemers willen nu dat de politiek de problemen onder ogen ziet en er iets aan doet. 'Er is veel energie en geld gestoken om dit gebied – dat bekend stond als de achterkant van het station met veel drugsgebruikers – een metamorfose te geven.'

Het plan voor het Central Innovation District is groots, maar zal overschaduwd worden door de overlast. Harchaoui waarschuwt: 'Met de komst van de Tweede Kamer volgend jaar (in het ministerie van Buitenlandse Zaken red.), is het helemaal onwenselijk dat dit het beeld is dat men krijgt van de binnenstad van Den Haag. De gemeente hoort deze mensen op een geschikte plek op te vangen.'

De gemeente Den Haag heeft nog niet kunnen reageren op de overlast die de ondernemers aan het Anna van Buerenplein ondervinden.

