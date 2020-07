Vuistdik stalkingsdossier: 'Op iedere pagina staat een vagina'

'Ik heb heel wat stalkingsdossiers gezien,' zegt de politierechter, 'maar dit is wel heel bijzonder.' De 48-jarige Priya zou haar ex-partner bijna vier jaar lang hebben belaagd met seksueel getinte sms'jes en appjes. 'U zegt dat hij dat leuk vond, maar daar staat niks van in het dossier. Op bijna iedere pagina staat een vagina. Dat is toch raar, mevrouw?'

De Surinaamse Priya vindt het helemaal niet raar dat ze honderden foto's stuurde van haar eigen vagina naar haar ex Bart-Jan. Met haar lange nepwimpers kijkt ze de politierechter zelfverzekerd aan: 'Daar vroeg hij om.' 'Steeds dezelfde foto?', verzucht de rechter. 'Als hij die één keer heeft, waarom zou je hem dan nog eens sturen?' 'Mijn vagina verandert niet, maar het is wel steeds een andere foto', merkt Priya op.

De rondborstige verdachte zou haar ex ook thuis hebben lastiggevallen. 'U bent de tuinmuur over geklommen en heeft met een steen de ruit ingeslagen. Klopt dat?', vraagt de rechter haar. 'Bart-Jan wordt er opgewonden van als ik zulke dingen doe, hij is geen normale man. En ik vind het ook spannend. Toen ik daar was, liet hij me binnen en dan hebben we seks.' 'En die kapotte ruit?' Priya schudt haar hoofd, dat heeft ze niet gedaan.

250 pagina’s met berichtjes

Het dossier bevat 250 pagina’s met berichtjes die Priya van eind 2015 tot september 2019 naar haar ex stuurde. 'Maar hij reageerde maar twee keer', houdt de officier de 48-jarige verdachte voor. 'Een keer schrijft hij dat hij nu niet kan bellen en in een ander bericht zegt hij: "Door jou is mijn relatie uit". Hoe kan dat?'

'Bart-Jan is niet dom,' zegt Priya. 'Hij heeft al zijn berichtjes weggehaald. Ik ben een knappe vrouw. Ik kan aan andere mannen komen, maar hij blijft me maar aan het lijntje houden. Hij blijft bij me langskomen.' Volgens Priya zijn het de dochter en ex-vrouw van Bart-Jan die hem onder druk hebben gezet: 'Ze willen mij niet hebben, ze denken dat hij mij geld geeft.'

Anoniem nummer

In het dossier zit een lijst met telefoongegevens van Bart-Jan. 'Er is een anoniem nummer dat hem steeds belt. Ze denken dat u dat was.' Opnieuw schudt de Surinaamse haar hoofd. 'Ik bel hem altijd met nummerherkenning. Dat was een andere vrouw, of man. Want hij houdt ook van mannen. We hebben triootjes gehad met een man erbij.'

De officier gelooft haar niet. 'De aangever zegt dat hij al jaren wordt gestalkt. De verdachte belt, appt, klimt over de schutting, bedreigt hem, staat drie keer per week in de straat. Zijn verklaring wordt ondersteunt door vele pagina’s aan materiaal. Mevrouw heeft een vertekend beeld van de relatie.' Ze eist een taakstraf van 150 uur, een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een contact- en locatieverbod.

Geen contact meer

Volgens de advocaat is er geen onderzoek gedaan naar de anonieme nummers. 'Er zijn mogelijk andere vrouwen in het leven van meneer. En die berichtjes, tja, dat zijn twee volwassen mensen die op een bepaalde manier met elkaar omgaan. Mijn cliënte is er nu klaar mee en dat is positief te noemen. Ze heeft al lange tijd geen contact meer en wil dat graag zo houden. Eind goed, al goed.'

Daar is de rechter het niet mee eens; hij vindt dat er voldoende bewijs is voor belaging. 'U heeft zich gedragen op een wijze waarvan ik me kan voorstellen dat Bart-Jan er knettergek van wordt.' Priya stribbelt tegen, maar de rechter snoert haar de mond: 'Nu ben ik aan het woord. Ik vind dat de officier goed heeft nagedacht, het is een passende straf. Gezien uw houding hier op zitting denk ik dat het kwartje bij u nog niet gevallen is.'

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

