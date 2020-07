Kleding wethouder leidt tot vragen: 'Management moet goede voorbeeld geven'

Visser sprak de wethouder aan tijdens een onderwerp over de dienstverlening van de gemeente. Een van de voorstellen is om gastheren en -vrouwen in dienstkleding of een uniform achter de balie te laten zitten.

Dit zal volgens haar alleen succesvol zijn 'wanneer het management het goede voorbeeld geeft', reageerde het raadslid op dat voorstel. Ze vervolgde haar vraag: 'Wij horen graag van de wethouder hoe hij denkt zichzelf te conformeren aan de gewenste uitstraling en daarmee draagvlak denkt te creëren. Met andere woorden: hoe verhoudt vrijetijdskleding zich tot dienstkleding?', vroeg het raadslid aan de wethouder.

'Ik mag geen spijkerbroek aan'

Van den Berg had niet door dat zijn microfoon nog openstond en reageerde tegen een ambtenaar die bij hem was: 'Ik mag geen spijkerbroek aan. Ik ga daar niet eens op in.'

Volgens Visser heeft de wethouder de opmerking veel te persoonlijk opgevat, vertelt ze twee dagen na de vergadering. 'Natuurlijk mag hij van mij een spijkerbroek aan. Waar het mij om ging is: als je vraagt of het personeel bedrijfskleding aandoet, moet je zelf ook die uitstraling hebben. In onze ogen kun je niet van ambtenaren vragen om er representatief uit te zien en dat zelf niet uitdragen.'

Geen oordeel over kleding wethouder

Of de wethouder dat volgens haar dan niet uitdraagt? 'Daar heb ik geen oordeel over. Hij moet het besef hebben dat hij de eerste moet zijn. Hoe kun je zelf in een polo lopen, terwijl je een ambtenaar vraagt om in pak te gaan? Begin bij jezelf voordat je de ander iets vraagt.'

Volgens Van den Berg is het echter niet perse de bedoeling dat de medewerkers een pak gaan dragen, het gaat hem vooral over de herkenbaarheid. 'We zien dat baliemedewerkers in andere gemeentes bijvoorbeeld kleding dragen met het logo van de gemeente, zodat ze herkenbaar zijn. Dat vinden we een goed idee.'

'Oud en wijs genoeg'

Zelf is de wethouder zich van geen kwaad bewust over zijn kledingstijl. 'Ik krijg altijd alleen maar complimenten over mijn kleding', lacht hij. Hij was verbaasd over de opmerking van Visser tijdens de raadsvergadering. 'Ik vind eerlijk gezegd dat ik oud en wijs genoeg ben om een kledingkeuze te maken.'

Hoe hij er meestal uitziet? 'De term vrijetijdskleding gebruik ik sowieso nooit, dat is een andere wereld, die niet de mijne is. In mijn ogen is dat bijvoorbeeld een korte broek en een T-shirt. Zo ga ik nooit naar mijn werk. Ik draag meestal een spijkerbroek, overhemd en colbertje. Ik heb nooit de indruk gehad dat dat niet juist is’, zegt Van den Berg.

Inhoud

Daarnaast valt het ambtenarenapparaat niet onder de regie van het college, maar onder de gemeentesecretaris, meldt Van den Berg. Hij vervolgt: 'Ik heb zoiets van: zullen we het over de inhoud van de zaak hebben?'