Was de dood van de Haagse Wim (80) zelfverdediging?

Op 20 oktober 2018 ging Waroen C. langs bij Wim van der Ham aan de Gaslaan in Den Haag. Volgens C. omdat hij excuses wilde horen voor het seksueel misbruik dat in het verleden zou hebben plaatsgevonden. Van der Ham en C. waren bekenden van elkaar, de 80-jarige man zou een vriend van de familie van de verdachte zijn geweest.

Het bezoek liep vervolgens uit de hand. Van der Ham zou C. in zijn kruis hebben gegrepen. Daarna volgde een worsteling waarbij de verdachte zich naar eigen zeggen moest verdedigen. Het 80-jarige slachtoffer zou hem bij de keel hebben gepakt en hem de toegang naar buiten hebben geblokkeerd. Justitie zegt dat C. zelf ook de keel van het slachtoffer heeft dichtgeknepen en hem op zijn hoofd heeft geslagen. Uiteindelijk overleeft Van der Ham de worsteling niet.

De politie doet onderzoek in het huis van het slachtoffer | Foto: Regio15

DNA-spoor

C. meldt zichzelf op het politiebureau en zit sindsdien vast. Tijdens een eerdere zitting bij de Haagse rechtbank werd duidelijk dat op de broek van de verdachte een DNA-spoor van het slachtoffer is gevonden. Dat zou het verhaal van C. ondersteunen dat er sprake was van aanranding tijdens zijn bezoek aan Van der Ham die bewuste 20 oktober.

Ook de geestestoestand van de verdachte is inmiddels onderzocht door deskundigen van het Pieter Baan Centrum. Zij zeggen dat C. verminderd toerekeningsvatbaar is. Daarom zou hij, als hij schuldig wordt bevonden, een lichte vorm van tbs moeten krijgen. Daar is de advocaat van C., Robert Poort, het echter niet mee eens bleek tijdens een eerdere voorbereidende zitting. Poort: 'Mijn cliënt had op dat moment geen last van een geestelijke stoornis.'