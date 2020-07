Richard de Mos: 'Haagse wethouders zijn angstig, weinig daadkrachtig en soms zelfs lui'

Richard de Mos begon zijn politieke loopbaan in 2009 bij de PVV in de Tweede Kamer en later ook in de gemeenteraad van Den Haag. Maar toen Geert Wilders hem in 2012 niet meer op de kandidatenlijst zette, ging hij op eigen houtje verder in de Haagse raad. In 2014 veroverde hij drie zetels en vier jaar later, in 2018, werd zijn partij de grootste in de stad met acht zetels. Hij trad als wethouder toe tot het college, maar aan die carrière kwam abrupt een eind toen hij verdachte werd in een corruptiezaak. Inmiddels is hij terug in de Haagse politieke arena als fractievoorzitter van de grootste (oppositie)partij in de stad.

Terugblik

In oktober 2019 volgen de gebeurtenissen elkaar snel op. In de vroege ochtend van dinsdag 1 oktober 2019 valt de Rijksrecherche binnen in de woningen en werkkamers van de inmiddels ex-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui vanwege een corruptieonderzoek.

Een dag later klapt het college van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks. De laatste drie willen niet verder met Hart voor Den Haag.

Ontslag Pauline Krikke

Een paar dagen later op zondag 6 oktober, neemt burgemeester Pauline Krikke ontslag. Reden is een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de vonkenregen op Scheveningen. De bestuurlijke chaos is compleet.

VVD-prominent Johan Remkes wordt vervolgens aangesteld als waarnemend burgemeester. In januari 2020 is er een nieuwe coalitie. CDA en PvdA zijn aangeschoven bij VVD, D66 en GroenLinks.

Wereld op zijn kop

Een week na de dag die de wereld van De Mos op zijn kop zette vanwege een inval van de Rijksrecherche in zijn woning en werkkamer, trad Pauline Krikke af als burgemeester. Hart voor Den Haag/Groep de Mos was de eerste partij die het vertrouwen in Krikke openlijk opzegde. Persoonlijke frustratie omdat Richard de Mos zich verraden voelde door zijn voormalige collega's in het college speelde hierbij een rol, zegt hij.

Twee weken geleden maakte het Openbaar Ministerie bekend dat De Mos niet alleen van ambtelijke corruptie verdacht wordt, maar ook van deelneming aan criminele organisaties.

Bekijk hier wat Richard de Mos zegt over de nieuwe aanklachten:

Johan Remkes zei bij zijn afscheid dat hij geschrokken is van de cultuur die heerst in het stadhuis in Den Haag. Er is volgens hem op sommige plekken sprake van een angstcultuur. Dat komt onder meer omdat wethouders vaak teveel met hun eigen portefeuille bezig zijn en te weinig de samenwerking zoeken.

Angstig en lui

De Mos heeft tijdens zijn periode als wethouder ook ervaren dat collega-wethouders vaak angstig en weinig ondernemend zijn. 'Het zijn mensen die een poosje op de winkel passen en daarna een carrière op het Binnenhof willen beginnen', zegt hij. 'Daardoor liggen veel mooie en grote plannen te verstoffen in een la in het stadhuis. Bovendien zijn sommigen ronduit lui. Zij zitten liever thuis achter de piepers dan dat zij in het stadhuis aan het werk waren.'

Bekijk hier wat Richard de Mos zegt over de 'wethouderscultuur' in het stadhuis:

Richard de Mos is niet te spreken over de prestaties van waarnemer Johan Remkes. 'Hij zou het gebrek aan integriteit op het stadhuis aanpakken, maar daar is niets van gebleken', zegt De Mos. 'Om op deze manier na acht maanden al ereburger van Den Haag te worden, vind ik rijkelijk beloond.' De brief 'Overpeinzingen onder de kerstboom' die Remkes in december schreef over het functioneren van de gemeenteraad, noemt De Mos 'pedant'.

Bekijk hier hoe Richard de Mos oordeelt over Johan Remkes:

Ambtenaar drukt miljoenen euro's achterover

Op 1 juli 2020 keert Johan Remkes terug naar zijn woonplaats Groningen. Jan van Zanen (VVD) is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Den Haag. Hij begint op de dag dat Remkes vertrekt.

Een paar dagen later, op dinsdag 7 juli, moet het stadsbestuur slecht nieuws bekendmaken. Er is een ambtenaar ontslagen omdat hij jarenlang miljoenen euro's achterover kon drukken.

Cultuurcomplex Amare

Het is een nieuw integriteitsgeval in het Haagse stadhuis. In het najaar moet een topambtenaar, verantwoordelijk voor de bouw van cultuurcomplex Amare aan het Spuiplein ook al vertrekken omdat hij zich niet integer heeft gedragen. Hij zou 'niet transparant hebben gehandeld'.

Donderdagochtend 9 juli maakt wethouder Boudewijn Revis (VVD) onverwachts bekend dat hij na de zomer een nieuwe baan heeft. Hij gaat werken bij Staatsbosbeheer. Volgens oppositiepartijen gaat hij weg omdat het de wethouder te heet onder de voeten wordt vanwege explosieve dossiers waar hij verantwoordelijk is, zoals de bouw van Amare. Revis ontkent dit en zegt zijn partij de ruimte te willen geven om voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 een opvolger voor hem te zoeken.

Weer een dag later op vrijdagochtend 10 juli krijgen Richard de Mos en Rachid Guernaoui slecht nieuws te verwerken. Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee niet alleen van corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim, maar ook van deelneming aan criminele organisaties. Volslagen uit de lucht gegrepen, zeggen de twee.

Landelijke beweging

Richard de Mos heeft ambities om een landelijke beweging te beginnen.

Bekijk hier wat hij daarover zegt: