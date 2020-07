Nabestaanden blij met hoge straf: 'Ik hoop dat Orlando daar boven een beetje trots op ons is'

Nabestaande Orlando: 'Het is zoveel meer dan we verwacht hadden, een hele mooie uitkomst'

'Het dringt nog helemaal niet door. Ik denk dat ik zo buiten een vreugdedansje ga doen.' De opluchting en blijdschap bij de nabestaanden van Orlando Boldewijn is groot na de uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat verdachte Roy B. 44 maanden de cel in moet, omdat hem valt aan te rekenen dat de 17-jarige jongen in februari 2018 om het leven kwam in het water in de Haagse wijk Ypenburg.

'Vierenveertig maanden… mijn hart zit in mijn keel, joh. We zijn echt heel blij, heel opgelucht. Het is zoveel meer dan we verwacht hadden, een hele mooie uitkomst', zegt Boogie Zandbergen, een vriendin van de moeder van Orlando.

Boogie zat tijdens de uitspraak naast haar. 'Het was heel spannend. Tijdens de afgelopen zittingen waren we niet heel zenuwachtig, maar vanmorgen stond ik op met buikpijn. In de auto zeiden we tegen elkaar dat we echt zenuwachtig waren. Dat is de spanning die je opbouwt, het is 2,5 jaar een emotionele rollercoaster geweest. Dan kom je hier, en dan weet je: daar is het moment.'

'Het maakt het vechten waard'

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden twintig maanden cel tegen Roy B. (29). 'Op het moment dat de rechter begon met 'vier', dacht ik: dan is het 24. Als het dan 44 is… mijn hart zakte zo weg en dan barst je allemaal in huilen uit. Dat is het mooiste wat je kunt hopen. Het brengt Orlando niet terug, maar de afgelopen 2,5 jaar hebben we heel hard gevochten samen met advocaat Sébas Diekstra. Die heeft alles op alles gezet. Het maakt het 2,5 jaar vechten wel waard. Het geeft een stuk gerechtigheid.'

Het biedt de nabestaanden troost dat de rechter heeft gezegd dat verdachte Roy B. niets heeft gedaan om Orlando te redden. 'Dan heb je echt het gevoel dat er mensen achter je staan en dat is heel belangrijk', aldus Boogie. Volgens de rechtbank zou er zeker een kans zijn geweest dat Orlando gered had kunnen worden, wanneer B. wel 112 had gebeld toen hij hem in het water zag liggen na hun date. Hoe en waar Orlando te water is geraakt is volgens de rechtbank niet meer vast te stellen, maar dat B. geen hulp heeft geboden staat vast.

Rouwproces beginnen

'Ik ben heel trots op Orlando's moeder', vervolgt Boogie. 'Ik hoop dat ze na 2,5 jaar emotie, frustratie, woede en verdriet eindelijk kan beginnen met het rouwproces. Als je hoort dat de straf 3,5 jaar wordt, dan maakt het het verdriet misschien wat dragelijker. En ik hoop dat Orlando daar boven een beetje trots op ons is. Maar dat zal best wel.'

Roy B. gaat in hoger beroep tegen de uitspraak, nadat de rechtbank hem een ruim twee keer hogere straf oplegde dan was geëist voor de dood van Orlando Boldewijn.

