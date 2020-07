Protestmars tegen wegafsluitingen in Haagse Stationsbuurt en Schilderswijk

De verkeersmaatregelen zijn getroffen omdat uit onderzoek is gebleken dat zeventig procent van de automobilisten die tijdens de spits over de Parallelweg bij Den Haag Hollands Spoor rijdt, niet in de wijk hoeft te zijn. Om het sluipverkeer tegen te gaan heeft de gemeente Den Haag nu pollers geplaatst op onder andere de Parallelweg en de Hoefkade.

Hoewel de bewonersorganisatie Buurtstation onderkent dat sommige mensen ook nadelen ondervinden, zijn ze toch blij met de verkeersmaatregelen. Nol Witte: 'Het is voor iedereen wennen, ook voor de bewoners. Maar als bewonersorganisatie staan wij nog steeds achter de plannen. Het is een stuk rustiger geworden, stuk minder verkeer. De buurt is nu al verkeersveiliger, minder geluids- en fijnstofoverlast.'

Verkeersprobleem verplaatst

Restauranteigenaar Melvin Chang koopt daar weinig voor. Naast de coronacrisis kan hij de gevolgen van de verkeersmaatregelen er niet nog eens bij hebben, want vaste klanten haken af. Chang: 'Ze hebben heel lang in de file moeten staan. Dus ze zeggen: dit is de laatste keer dat ik kom, je hebt wel lekker eten, maar het is het niet waard om die omleiding, om die omrijroute te maken. Dus ik ben die klanten gewoon kwijt.'

Behalve dat ondernemers klanten zien afhaken, wordt het probleem van de verkeersoverlast verplaatst naar elders. Zo lijkt vooral het verkeer in de Waldorpstraat toegenomen. Volgens Witte kunnen automobilisten ook beter doorrijden over de Neherkade: 'Die is beter toegerust op dat soort volume auto's. We roepen bewoners ook op: pak de Neherkade en niet de Waldorpstraat, want daar staat het nu inderdaad in ongeveer elke spits vast.'

Protest tegen pollers Schilderswijk en Stationsbuurt | Foto: Richard Mulder

Afhankelijk van de auto

Jelle Meinesz van Hart voor Den Haag begrijpt dat de bewoners blij worden van de maatregelen, maar volgens hem zijn dat mensen die niet afhankelijk zijn van de auto: 'In Den Haag zijn nog steeds heel veel mensen afhankelijk van de auto. Het is een vervoersmiddel dat twee keer zo veel gebruik wordt als de fiets. Dat zal altijd zo blijven en ga daar dan de stad voor inrichten.'

Op initiatief van Hart voor Den Haag wordt er gedemonstreerd tegen pollers | Foto: Richard Mulder

Wethouder Robert van Asten wilde niet reageren, omdat hij eerst zo'n veertig raadsvragen hierover moet beantwoorden in de Haagse gemeenteraad.

