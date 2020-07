Acht jaar cel voor kopstuk drugsbende vanwege cocaïnelabs in Haagse woonhuizen

De rechtbank in Den Haag veroordeelt een 32-jarige kopstuk van een Albanese drugsbende tot acht jaar cel vanwege de exploitatie van cocaïnelaboratoria in de Frederikstraat en de Laan van Meerdervoort in Den Haag. De labs werden in 2018 door de politie ontmanteld. De agenten vonden er zestig kilo cocaïne.

Begin dit jaar werden al vier andere leden van het Albanese drugssyndicaat veroordeeld tot celstraffen van zes jaar, vier jaar, vier jaar en zestien maanden vanwege betrokkenheid bij de cocainelabs in Den Haag. De 32-jarige Albanese man die nu is veroordeeld, had volgens het OM een hoge functie bij het drugssyndicaat.

Hij woonde in een chique appartement in het centrum van Den Haag, en stuurde andere leden van de organisatie aan, terwijl hij zat te dineren in een Italiaans restaurant. Observatieteams van de politie zagen hem regelmatig bij het cocaïnelab aan de Laan van Meerdervoort. Zijn vingerafdruk zat op een magnetron waarin cocaïne werd gekookt.

Ontkenning

Volgens de Albanese man kwam hij wel eens in het pand aan de Laan van Meerdervoort, maar dat was alleen voor de gezelligheid. Hij wist niets van de fabricage van cocaïne. De rechtbank vindt de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie toch bewezen. Het OM eiste twee weken geleden acht jaar cel tegen de 32-jarige Albaniër.

Tegen de 40-jarige halfbroer van het Albanese kopstuk eiste het OM vijftig maanden cel, vanwege betrokkenheid bij het cocaïnelab in de Frederikstraat. Volgens de officier van justitie was deze verdachte in het pand aanwezig toen de wijkagent er bij toeval het drugslab ontdekte. De man ontkende dat. Hij was nooit in Den Haag geweest, stelde hij. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs tegen hem.

