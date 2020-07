Raad Leidschendam-Voorburg wil nieuw bouwplan voor Schakenbosch

VVD'er Arnold Brans koos ervoor een voorstel van de oppositie te steunen. 'Ik wil mezelf altijd in de spiegel kunnen aankijken', verklaart Brans. 'Ik vind niet dat ik mee kan werken aan dit plan. Ik zit namens de VVD in de raad, maar uiteindelijk zit ik er voor de kiezer. Dit is voor mij een principiële zaak.'

Wethouder Jan-Willem Rouwendaal: 'Dit besluit van de gemeenteraad betekent dat het plan dat er lag niet op die manier door kan gaan. De gemeenteraad wil dat er een nieuw plan voor Schakenbosch komt. Daarvoor moet eerst een integrale milieueffectrapportage (MER) voor Leidschendam-Noord komen. Ook moet er opnieuw een participatietraject met alle belanghebbenden en de omgeving van Schakenbosch doorlopen worden.'

Voorwaarden nieuw plan

Doordat het oude plan nu van tafel is, moet er een nieuw plan komen. De gemeenteraad heeft naast het milieurapport nog een aantal nieuwe voorwaarden voor de ontwikkeling van Schakenbosch, of Landgoed Voorlei, zoals de gemeente het park nu noemt.

De maximaal 325 woningen mogen alleen gebouwd worden op plaatsen waar nu ook al bebouwing staat. Daarbij moet gekeken worden wat mogelijk is binnen de huidige bebouwingsvlakken, schrijft de gemeente. Dit kan leiden tot minder woningen. Ook wil de raad dat minstens 30 procent van de woningen bestaat uit sociale woningbouw.

Miljoenenclaim

De ontwikkelaar, MeyerBergman Groep, wil dat de gemeente voor 1 augustus met een oplossing komt. Ook heeft de ontwikkelaar gezegd een claim voor te bereiden, het zou kunnen gaan om veertien miljoen euro. Daarnaast geeft MeyerBergman Groep aan het park af te sluiten en de lopende gebruiksovereenkomsten, zoals met het Wijkleercentrum, te willen beëindigen. Ook is het nog onzeker of de zorgwoningen van Cardia er komen, staat in het persbericht.

De wethouder zegt: 'We hebben de ontwikkelaar in een schriftelijke reactie laten weten dat het onze intentie is en blijft om onze goede samenwerking van de afgelopen jaren voort te zetten. Graag gaan we op zoek naar een voor alle partijen acceptabele route om uit de ontstane situatie te komen.'

'Houd Schakenbosch open'

De gemeente vraagt de ontwikkelaar om Schakenbosch open houden voor inwoners. 'Veel mensen genieten van de mooie omgeving van het park.' Ook heeft de gemeente de projectontwikkelaar gevraagd de overeenkomsten met maatschappelijke partners zoals het Leerwerkbedrijf en Cardia niet op te zeggen.