Boa's in Katwijk hebben bodycam gekregen

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in Katwijk zijn sinds kort voorzien van een bodycam. Die kan een handhaver zelf aanzetten op het moment dat hij of zij dat nodig vindt. De camera moet helpen om het aantal situaties waarin boa's met agressie te maken krijgen te verminderen.

Een bodycam is een kleine camera die gedragen wordt op de borst, waarmee beeld en geluid opgenomen kunnen worden. 'Het heeft een preventieve werking op het gedrag van inwoners. Omdat de situatie mogelijk wordt vastgelegd, vindt er minder snel escalatie plaats', zegt burgemeester Cornelis Visser. 'Zo krijgt een handhaver meer kans uitleg te geven of een gesprek te voeren, zonder dat het uitdraait op agressie of zelfs geweld. Dit komt de veiligheid ten goede.'

Als de handhaver ervoor kiest om de camera aan te zetten, worden niet alleen beelden opgenomen vanaf het moment dat de aan-knop wordt ingedrukt. Ook de 90 seconden die hieraan vooraf gaan, zijn automatisch vastgelegd. 'De hoop is dat door de aanwezigheid van de bodycam mensen minder snel agressie gebruiken', laat de gemeente Katwijk weten. Ook handhavers in Den Haag krijgen versneld de beschikking over een bodycam.

Actievoeren

De laatste maanden hebben boa's in heel Nederland actie gevoerd. Ze willen worden uitgerust met beschermingsmiddelen als een wapenstok of pepperspray. Aanleiding is een aantal incidenten, waarbij handhavers met geweld te maken kregen. Zo werd in Urk een boa in het water geduwd en in IJmuiden werd een handhaver ernstig mishandeld.

Justitieminister Ferd Grapperhaus is geen voorstander van het bewapenen van boa's. Hij wijst erop dat de politie het geweldsmonopolie heeft in Nederland. 'Alleen die mag geweld gebruiken.' Grapperhaus is wel voor bodycams.

