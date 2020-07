The Ocean Race jaar later naar Scheveningen vanwege corona

Scheveningen is niet in het voorjaar van 2022 de start- en finishplaats van een van de etappes van The Ocean Race, maar een jaar later. De grootste zeilrace ter wereld is vanwege het coronavirus uitgesteld, meldt de NOS.

De start van The Ocean Race zou eigenlijk in oktober 2021 zijn, maar die is nu verplaatst naar oktober 2022. Daardoor komen de boten in het voorjaar van 2023 naar Den Haag. In de haven van Scheveningen zijn dan de start en finish van een etappe.

The Ocean Race, die sinds 1973 bestaat, gaat van start in het Spaanse Alicante. Na negen etappes over een periode van negen maanden eindigt de zeilrace in Genua (Italië).

Eerder in Den Haag

De komende editie is de derde keer dat The Ocean Race in Den Haag is. In 2018 was Scheveningen de finishplaats van de hele zeilrace. Tijdens de editie daarvoor was er in de haven een pitstop.