Odette schrijft een blog over obesitas: 'Ik moest mijn eigen taboes doorbreken'

'Ik ben veertig kilo te zwaar en heb morbide obesitas', vertelt Odette Hensen. 'Dat ik dit nu zo kan uitspreken, dat is nieuw. Ik heb mijn hele leven enorm veel schaamte gehad omtrent mijn overgewicht.' Odette ondergaat over een aantal weken een maagverkleining en besloot een blog te schrijven over haar ervaringen. 'Ik adviseer hulpverleners om open en eerlijk te zijn over hun kwetsbaarheden, maar realiseerde me dat ik over mijn eigen overgewicht nooit eerlijk ben geweest.'

Voor Odette is het schrijven van het blog een enorme stap. Lang durfde ze haar problemen niet onder ogen te komen. 'Het woord dik of obesitas kreeg ik niet uit mijn mond. Ik moest mijn eigen taboes doorbreken, want ik heb altijd gedaan alsof mijn overgewicht er niet is. Best vreemd natuurlijk, want iedereen ziet het aan me dat ik te dik ben.'

Odette is patiënt bij de Obesitaskliniek en zal over een aantal weken een maagverkleining ondergaan. Ze heeft eerder geprobeerd af te vallen, maar zonder succes. 'Ik ben net 60 geworden en ik realiseerde me dat het tot nu toe niet gelukt is om slanker te worden. Ik heb er van alles aan gedaan en heb mezelf altijd wijs gemaakt dat ik op eigen kracht kan afvallen. Maar het tegenovergestelde gebeurt, elk jaar komt er zo'n vijf kilo bij. Dus als ik 70 ben is mijn probleem nog groter. Er moest wat gebeuren', vertelt ze.

'Alles waar ik me voor schaam heb ik opgeschreven'

Door de operatie is Odette ongeveer zes weken uit de running. 'Ik moest het daarom wel op mijn werk vertellen', zegt ze. Deze stap was voor haar reden om een blog te gaan schrijven over haar ervaringen. 'Ik werk bij een grote zorg- en welzijnsorganisatie', legt ze uit. 'Ik ben daar adviseur op het gebied van ervaringsdeskundigheid. Ik adviseer de hulpverleners om open en eerlijk te zijn over hun eigen kwetsbaarheden. Ik realiseerde mij ineens dat ik over veel onderwerpen best open ben, maar niet over mijn overgewicht. Dus ik besloot om erover te schrijven en alles waar ik me voor schaam heb ik opgeschreven.'

'Ik heb altijd een stevige bouw gehad en mistte de slanke benen van mijn vriendinnetjes. In mijn hoofd vormde zich het idee dat ik 'niet mooi' was, want te groot én te dik. Natuurlijk weerspreken de foto's van vroeger dit als ik er nu naar kijk, maar dat wist ik toen niet.'

De reacties van haar collega's waren bijzonder en hartverwarmend. 'Doordat ik mijn "geheim" heb opgeschreven kwamen collega's ook met hun "geheimen", want iedereen heeft wel iets waar hij of zij zich voor schaamt', zo vertelt Odette.

'Toen ik opgroeide was het in mijn gezin voor mij niet veilig. Ik mistte de vanzelfsprekendheid van onvoorwaardelijk "houden van". En ik vond troost in eten. Ik ging stiekem eten, ik pikte eten, ik at soms letterlijk voor twee. Mijn 3 jaar oudere broer voerde mij, terwijl ik onder tafel zat, als hij moest blijven zitten tot zijn bord leeg was. Ik was onverzadigbaar en kreeg de liefkozende naam: vuilnisbakje.'

'Ik hoop dat ik door mijn blog anderen kan helpen'

Ook de Obesitaskliniek was erg onder de indruk van het blog van Odette. De kans is daarom groot dat ze haar ervaringen kan gaan opschrijven via hun kanalen. 'Ik hoop dat ik door mijn blog anderen kan helpen. Dan is er uit dit negatieve deel van mijn leven toch nog iets positiefs gekomen.'

