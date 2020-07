Vijf jaar cel en tbs geëist voor wurgen Haagse Wim (80)

Waroen C. in de rechtbank | Tekening: Theresa Hartgers

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag vijf jaar cel en tbs met voorwaarden geëist tegen Waroen C. De 30-jarige C. zou op 20 oktober 2018 de 80-jarige Wim van der Ham thuis hebben gewurgd.

Een uit de hand gelopen gesprek over vermeend misbruik ligt aan de basis van de fatale ruzie tussen Waroen C. en Wim van der Ham. De verdachte zegt dat hij zich moest verdedigen, justitie vindt dat C. de bejaarde man heeft vermoord. 'Het misbruik in het verleden rechtvaardigt niet wat de verdachte de heer Van der Ham heeft aangedaan', volgens de officier van justitie.

Op 20 oktober 2018 besluit de verdachte verhaal te gaan halen bij het slachtoffer, in zijn huis aan de Gaslaan in Den Haag. De nacht ervoor heeft de verdachte een herbeleving van het jarenlange misbruik door Van der Ham, vertelt hij vrijdag in de rechtbank. De dag erna wil hij met hem gaan praten. 'Ik hoopte op een excuus zodat ik verder kon met mijn verwerking.'

Twijfel

Die middag belt C. aan, maar hij twijfelt. Op camerabeelden is te zien dat de verdachte het portiek weer uitloopt. Van der Ham gaat hem achterna, ze praten wat en besluiten naar boven te gaan.' Hij zei: loop maar met me mee dan hebben we het erover', vertelt C. 'En toen deed hij de deur achter me dicht en draaide die op slot.'

Hij vertelt verder: 'Ik dacht: gaan we praten of neemt hij mij in de maling? In eerste instantie ging ik ook weer weg omdat ik dacht, misschien is hij boos om wat ik eerder had gedaan.' C. had Van der Ham in 2015 mishandeld en kreeg daar een celstraf en een contactverbod voor.

Misbruik

Het misbruik door Van der Ham zou begonnen zijn in 2001 in Suriname, C. was toen 10 of 11 jaar oud. Van der Ham was een vriend van de vader van C. Volgens de verdachte provoceerde hij hem tot zijn dood met obscene bewegingen en gebaren als hij hem tegenkwam op straat.

De politie had Van der Ham al eerder aangesproken over het lastigvallen. In een gesprek met een agent in 2003 zou Van der Ham gezegd hebben 'dat hij de drang voelde tot lichamelijk contact'. Wim van der Ham werd eerder veroordeeld voor een zedenzaak, maar was nooit verdacht van misbruik van Waroen C.

Bij de keel gegrepen

Eenmaal binnen loopt het al snel uit de hand, volgens C.: 'Van der Ham draaide de deur op slot, en stak de sleutel in zijn zak. Hij trok me naar zich toe en greep me bij mijn kruis. Ik raakte in een shock waarna ik hem van me af heb geduwd en weggeslagen. Toen keek hij heel agressief naar mij.'

C. vertelt dat hij om hulp schreeuwt en dat de twee in een worsteling terechtkomen. 'Ik had hem nog steeds vast bij zijn keel. We vielen en toen raakte ik weer in een shock. Ik zag hem niet meer bewegen.' De worsteling is volgens justitie meer een aanval dan een verdediging. De verdachte is veel groter en zwaarder dan het slachtoffer. En het geweld is buitensporig.

Paniek

C. zegt dat hij daarna een ambulance wil bellen, 'maar zijn telefoon is leeg'. Als hij ook in het huis van Van der Ham geen telefoon kan vinden slaat hij op de vlucht. Om 14.24 uur staat hij weer buiten.

Een buurman belt ondertussen 112. Hij hoort gebonk en Van der Ham om hulp roepen. Uiteindelijk vinden agenten het slachtoffer achter de deur, hij is gewond aan zijn hoofd. Van der Ham is uiteindelijk overleden omdat hij gewurgd is, blijkt uit het sectierapport.

Vlucht

In paniek vlucht C. naar zijn familie. Samen met zijn stiefvader meldt hij zich even later op het politiebureau. Daar vertelt hij alles. Alleen zegt hij niks over de aanranding die zou hebben plaatsgevonden. 'Ik schaamde mij', aldus C. Drie dagen later biecht hij het alsnog op.

Na zijn aanhouding doet de politie onderzoek op de hals van de verdachte. Daar vinden ze alleen DNA van C. en niet van het slachtoffer. Ook is er onderzoek gedaan naar de broek van de verdachte. In het kruis is onder meer het DNA van Van der Ham aangetroffen.

Bergafwaarts

Sinds 2013 gaat het bergafwaarts met C. Na de veroordeling in 2015 wordt C. in 2018 veroordeeld voor diefstal. Hij heeft PTSS, mogelijk veroorzaakt door misbruik. Hij trekt in bij zijn moeder en is gaan blowen tegen de spanning. Ook op de fatale dag heeft hij geblowd en medicijnen genomen. C: 'Maar ik was gewoon helder'. Toch lijkt het dat de spanningen hem op 20 oktober te veel worden.

C. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). Volgens deskundigen is het aannemelijk dat het een psychotische beleving was dat Van der Ham, hem achtervolgde. Ook tijdens de fatale ruzie is C. door zijn stoornissen overspoeld door emoties. Omdat de kans op herhaling op termijn groot is, adviseren zij tbs met voorwaarden. C. werd al eerder behandeld voor psychose. Een van de deskundigen zei toen over C.: 'Hij leek een bom die op ontploffen stond', concludeert één van de deskundigen.

'Een buurtopa'

Volgens een buurman van het slachtoffer was Van der Ham een behulpzame man. 'De goedheid zelve', volgens zijn broer. Die vertelt dat Van der Ham een week voor zijn overleden nog zijn tachtigste verjaardag heeft gevierd. Hij beschrijft hem als buurtopa. 'Hij had nooit van het leven beroofd mogen worden op deze gewelddadige manier.'

De verdachte heeft spijt: 'Ik vind het zeer betreurenswaardig wat er is gebeurd. Het was zeker niet de bedoeling hem te vermoorden. Ik zal de consequenties op me nemen'. De advocaat van de verdachte wil dat C. niet verder vervolgd wordt omdat hij zich moest verdedigen tegen het slachtoffer. De rechtbank doet op 14 augustus uitspraak.