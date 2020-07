Frans de Graaf (VVD): 'Wij regelen geen dingen voor onze donateurs'

Frans de Graaf zit sinds 2014 voor de VVD in de Haagse gemeenteraad. In 2017 volgde hij Martin Wörsdörfer op als fractievoorzitter, omdat Wörsdörfer naar de Tweede Kamer vertrok. De Graaf werkt bij de provincie Zuid-Holland. De VVD is met zeven zetels de tweede partij in de stad, vlak achter Hart voor Den Haag/Groep de Mos, en maakt deel uit van het Haagse college.

In oktober 2019 volgen de gebeurtenissen elkaar snel op. In de vroege ochtend van dinsdag 1 oktober 2019 valt de rijksrecherche binnen in de woningen en werkkamers van de inmiddels ex-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui vanwege een corruptieonderzoek.

College klapt

Een dag later klapt het college van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks. De laatste drie willen niet verder met Hart voor Den Haag.

Een paar dagen later, op zondag 6 oktober, neemt burgemeester Pauline Krikke ontslag. Reden is een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de vonkenregen op Scheveningen. De bestuurlijke chaos is compleet.

VVD-prominent Johan Remkes wordt vervolgens aangesteld als waarnemend burgemeester. In januari 2020 is er een nieuwe coalitie. CDA en PvdA zijn aangeschoven bij VVD, D66 en GroenLinks.

Donateurs

De Graaf is zeer te spreken over het optreden van Johan Remkes de afgelopen maanden. 'Ik vind dat hij het geweldig gedaan heeft', zegt De Graaf. In een brief aan de gemeenteraad stelde Remkes eind vorig jaar het functioneren van de raad aan de kaak. Een van de punten die Remkes aansneed, waren de contacten van raadsleden met ondernemers. Volgens Remkes moeten raadsleden te allen tijde het algemeen belang dienen en niet opkomen voor een individuele ondernemer.

Dat onderschrijft De Graaf. 'Wij hebben veel contacten met ondernemers en sommige doneren aan onze partij. Maar ik kan met mijn hand op mijn hart beweren dat wij nooit dingen regelen voor onze donateurs.'

Politiek gewin

Een van de thema's die Remkes met prioriteit heeft aangepakt, is de integriteit in het stadhuis. Dat is volgens De Graaf een belangrijk onderwerp. 'Veel partijen proberen de integriteit serieus te verbeteren, maar ik zie ook dat sommige partijen het onderwerp gebruikten voor politiek gewin.'

Frans de Graaf heeft er geen spijt van dat zijn partij in oktober vorig jaar het vertrouwen opzegde in Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Hierna viel de coalitie uiteen. 'Hart voor Den Haag heeft geen seconde zelfreflectie getoond', zegt hij. 'Ook als de twee verdachte wethouders zouden zijn vervangen door twee andere Groep de Mos-wethouders, was doorgaan met Hart voor Den Haag geen optie. Ze hadden echt schoon schip moeten maken en dat hebben ze niet gedaan. Wij zouden onder deze omstandigheden als stadsbestuur niet serieus zijn genomen als we waren doorgegaan met De Mos.'

Op 1 juli 2020 keert Johan Remkes terug naar zijn woonplaats Groningen. Jan van Zanen (VVD) is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Den Haag. Hij begint op de dag dat Remkes vertrekt.

Een paar dagen later, op dinsdag 7 juli, moet het stadsbestuur slecht nieuws bekendmaken. Er is een ambtenaar ontslagen omdat hij jarenlang miljoenen euro's achterover kon drukken.

Het is een nieuw integriteitsgeval in het Haagse stadhuis. In het najaar moet een topambtenaar, verantwoordelijk voor de bouw van cultuurcomplex Amare op het Spuiplein ook al vertrekken omdat hij zich niet integer heeft gedragen. Hij zou 'niet transparant hebben gehandeld'.

Donderdagochtend 9 juli maakt wethouder Boudewijn Revis (VVD) onverwachts bekend dat hij na de zomer een nieuwe baan heeft. Hij gaat werken bij Staatsbosbeheer. Volgens oppositiepartijen gaat hij weg omdat het de wethouder te heet onder de voeten wordt vanwege explosieve dossiers waar hij verantwoordelijk is, zoals de bouw van Amare. Revis ontkent dit en zegt zijn partij de ruimte te willen geven om voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 een opvolger voor hem te zoeken.

Weer een dag later, op vrijdagochtend 10 juli, krijgen Richard de Mos en Rachid Guernaoui slecht nieuws te verwerken. Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee niet alleen van corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim, maar ook van deelneming aan criminele organisaties. Volslagen uit de lucht gegrepen, zeggen de twee.

Vertrek Revis

Twee weken geleden maakte Boudewijn Revis bekend dat hij na de zomer vertrekt als wethouder. Dit was een onverwachte mededeling, ook voor Frans de Graaf.

