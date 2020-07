Liz danste met U2-zanger Bono in 't Paard: 'Een concert om nooit te vergeten'

U2 was in 1981 nog lang niet bekend toen ze in 't Paard in Den Haag speelden. Liz was er met een paar vrienden bij. 'In die tijd gingen we regelmatig bij beginnende bandjes kijken. Volgens mij kostte het kaartje iets van 1,75. En dat waren dan natuurlijk nog guldens ook. Het zegt wel hoe klein U2 toen nog was. Het was echt een van hun allereerste concerten, ze deden alleen de kleine zaaltjes in Nederland aan.'

Liz en haar vrienden stonden redelijk vooraan, maar toch duurde het even voor ze oogcontact met Bono kreeg. 'Ik ben met 1,58 meter niet zo groot en om mij heen stonden allemaal grote jongens, dus ik kon eigenlijk niet zo veel van het podium zien', zo herinnert ze zich nog steeds. 'Een van mijn vrienden vroeg of ik niet bij hem op zijn schouders wilde. Op dat moment zat ik natuurlijk een stuk hoger en had ik al snel oogcontact met hem.'

11 O'Clock Tick Tock

Tijdens het nummer 11 O'Clock Tick Tock trekt Bono Liz het podium op en danst met haar. Op het moment dat Liz het podium weer wil verlaten krijgt ze nog een kushandje van de Ierse zanger. Het moment staat op film en komt nog regelmatig terug. 'Mijn zoon is 27 jaar en hij vindt het heel leuk om zijn moeder op het podium te zien dansen.'

Bono zingt tijdens het dansje niet zelf. De Ier fluistert wel in haar oor dat hij Paul heet, wat even voor verwarring zorgt bij Liz. 'Mijn vrienden zeiden dat het Bono was, maar hij had toch gezegd dat hij Paul heette? Pas later hoorde ik dat Bono zijn artiestennaam was', zo beschrijft Liz de onbekendheid van de Ierse band op dat moment.

Latere wereldsterren

Liz is na het optreden U2 wel blijven volgen, maar zo bijzonder als in 't Paard werd het niet meer. 'We zijn nog wel naar een aantal concerten van de band geweest, vaak in grote stadions. Maar het is toch anders dan in een kleine zaal. Je kunt veel dichterbij komen. Daarom vind ik de concerten van beginnende bandjes zo leuk. Je weet nooit of je latere wereldsterren van heel dichtbij hebt gezien.'

Het optreden van U2 zal Liz nooit vergeten, ook omdat ze er nog regelmatig aan wordt herinnerd. 'Het zijn beelden die vaak terugkomen', vertelt ze. 'Maar ook mijn vrienden hebben het er nog steeds over. Twee jaar geleden deden we mee aan de Urban Trail in Den Haag, de hardloopwedstrijd door bijzondere gebouwen in Den Haag. We liepen daarbij ook over het podium van 't Paard. Het eerste wat mijn vrienden zeiden toen we binnenkwamen: Weet je nog Liz, toen je door Bono hier op het podium werd getrokken. Het is voor mij dus een optreden geworden om nooit meer te vergeten.'

Omroep West zendt zaterdag 18 juli de herhaling uit van de Westdoc 't Paard van Troje - 40 jaar, met de beelden van een dansende Liz met Bono. Je ziet de Westdoc om 17.00 uur op TV West, met een herhaling op ieder heel uur.

