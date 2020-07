Brandbrief bewoners succesvol: politie pakt dealer Haags plantsoen op

De bewoners rond het park in het centrum van Den Haag zijn de overlast zat en hebben maandag een brandbrief en petitie aangeboden aan de gemeente. Volgens de bewoners wordt er in en rond het park gedeald, gevochten en is er sprake van prostitutie. 'Mensen durven hun kinderen niet meer te laten spelen hier in het plantsoen, het is gewoon te onveilig', vertelde Peter van de Kasteelen, een van de leden van het actiecomité Red het Hvd (Helena van Doeverenplantsoen) eerder.

De politie is snel in actie gekomen. 'Nadat er bij de politie verschillende meldingen waren binnengekomen dat er door personen die op het Helena van Doeverenplantsoen rondhangen en veel overlast veroorzaken door in verdovende middelen te handelen, is er door de politie extra toezicht gehouden. Toen agenten handelingen zagen die wijzen op de handel in verdovende middelen zijn twee mannen op heterdaad aangehouden', zo schrijft de politie in een verklaring.

49-jarige Hagenaars

Het gaat om twee 49-jarige Hagenaars, die de dealer en de koper zouden zijn. Beide mannen zijn gearresteerd en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Bij de vermeende dealer zijn verdovende middelen en contant geld in beslag genomen.

Van Kasteelen is blij met de aanhouding van de twee mannen. 'We hebben de afgelopen dagen gemerkt dat er meer politie-inzet is. Het is heel fijn dat de politie de ernst van de situatie nu inziet en dat er wordt ingegrepen. Maar dat neemt niet weg dat we blijven wachten op structurele veranderingen, zoals een andere inrichting van het plantsoen en een nieuwe bestemming voor het oude schoolgebouw. Het begin is er, en ik zou zeggen: nu doorpakken.'