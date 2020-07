Demonstratie tegen bouwplannen bij Alphense voetbalclub ARC: 'Zonder overleg, heel kwalijk'

Het parkeerterrein bij de Oranje Nassaubrug is één van de 'onorthodoxe' locaties in Alphen waar binnen afzienbare tijd huizen kunnen worden gebouwd. Op deze plek zouden 140 appartementen moeten komen. Maar buurtbewoners zitten daar niet op te wachten. 'Dit is zonder enig overleg met de buurt tot stand gekomen', zegt Frans van Rijn, die al dertig jaar in de wijk Beerendrecht woont. 'Dat vind ik heel kwalijk.'

'Wat ons stoort, is dat ze een besluit nemen zonder te weten wat voor effect het gaat hebben op het geheel', voegt Peter Mooij eraan toe. Namens de bewonersvereniging Beerendrecht heeft hij in totaal 828 petities uitgereikt aan de raad. Enkele tientallen bewoners verzamelden zich donderdagavond bij het gemeentehuis om te protesteren tegen de beoogde bouwplannen.

Binding met de stad

Mooij: 'Wat je het meest hoort onder omwonenden, is dat er een stukje groen wordt gepakt en dat vervolgens wordt uitgebreid naar iets groters. Hoger of breder, want het is niet rendabel.' Van Rijn: 'Bovendien plak je er een soort wijkje tegenaan, dat geen binding heeft met de rest van de stad. Maar het zorgelijkst vind ik dat je een stuk recreatiegebied laat verdwijnen en het voor de burgers minder aantrekkelijk maakt om zo'n buitengebied in te gaan.'

Frans van Rijn: 'Het is aan de raad om nog eens na te denken of dit wel een goede bouwlocatie is.' | Foto: John van der Tol

Verantwoordelijk wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) wijst erop dat dat buurtbewoners nog bezwaar kunnen maken tegen de plannen. Maar die vrezen op hun beurt dat het al een uitgemaakte zaak is. 'We willen dat er gekeken wordt naar het probleem en dat er transparantie is over wat er gebeurt', aldus Mooij. 'Het is aan de raad om nog eens na te denken of dit wel een goede bouwlocatie is. En daar zullen we ze bij helpen', besluit Van Rijn.

