Bewoners, bedrijven en gemeente gaan samenwerken aan toekomst Scheveningse haven

De Scheveningse haven is al lang niet meer een plek waar alleen maar vissersboten binnenkomen. Er zijn bedrijven, woningen en er wordt gerecreëerd. 'Het convenant zorgt voor duidelijkheid en een goede balans tussen deze zaken. Dat is belangrijk, want de bedrijvigheid, de maritieme functie en bovenal de visserij geven onze haven het karakter dat bij Scheveningen hoort. Met de bouw van woningen rond de haven, zorgt dit convenant ervoor dat de komende jaren ook ruimte blijft voor visserij en havengebonden bedrijven. Dat is essentieel voor een haven', zegt wethouder Boudewijn Revis.

Het bedrijfsleven van de Scheveningse haven (BSH) en bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) hebben zich erbij aangesloten. Voor de bedrijven is het belangrijk om één aanspreekpunt te hebben bij de gemeente voor zaken in de haven. 'Het gaat dan bijvoorbeeld over de afstemming van het gebruik en het beheer van de ruimte op het water, de kades en bedrijfsruimtes. We moeten zorgen dat er voldoende ruimte blijft voor parkeren, ook voor zeevaarders die langere tijd van huis zijn, en laden en lossen langs het water, zodanig dat je ook met je heftruck vanaf de kade de bedrijfsruimte in kan. Maar ook bekijken we welke evenementen er op welke kades mogelijk zijn, zonder dat ze de bedrijven en de bewoners te veel in de weg te zitten', vertelt Gerrit de Ruiter van BSH.

Meer walstroom, minder geluidsoverlast

De bewonersorganisatie pleit voor betaalbare woningen in en rond de haven en voor minder geluidsoverlast. 'Tegenwoordig zijn er ook veel bewoners rondom de haven die soms moeite hebben om aan de geluiden en gewoontes van visserij en havengebonden bedrijvigheid te wennen of ze te waarderen. Het is daarbij belangrijk om enerzijds zo optimaal mogelijk walstroomfaciliteiten aan te leggen en anderzijds waar mogelijk groen', zegt Teun van Dijk van de BOH.

Als een schip wordt aangesloten op walstroom, krijgt het elektriciteit via een installatie, waardoor de motoren uit kunnen. Hierdoor wordt de geluidshinder minder en de trillingen nemen af. 'Met het Havenconvenant proberen we bestaande werkgelegenheid van onze eigen bewoners vast te houden en het potentieel van de haven zo veel mogelijk uit te baten, naast dat we proberen onze omgeving zoveel mogelijk leefbaar te houden voor iedereen die daar woont en werkt', zegt Van Dijk.

Wethouder Revis licht het convenant toe | Foto: Omroep West

