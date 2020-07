Leiden samen met Leiderdorp ten strijde tegen open bruggen in de spits

Het is al lang een grote ergernis van automobilisten in Leiden, Leiderdorp en Voorschoten: bruggen die in de spits opengaan voor binnenvaartschepen. Scheepvaart heeft voorrang op wegverkeer om te voorkomen dat er nog meer vrachtwagens de weg op moeten. Leiden heeft nu unaniem een motie van de VVD aangenomen die wijst op de schadelijke gevolgen van alle files in de stad ontstaan op het moment dat de Lammenbrug, Wilhelminabrug of Stierenbrug opengaan.

'Misschien lukt het deze keer wel', zei D66 raadslid Francien Zeggelt donderdagavond in de gemeenteraad. Ze doelt daarmee op de vele pogingen die in het verleden al zijn gedaan om de provincie Zuid-Holland, die over de bruggen gaat, op andere ideeën te brengen.

Volgens VVD-raadslid Maarten Dirkse weegt het belang van een paar binnenvaartschepen niet op tegen de belangen van de duizenden verkeersdeelnemers die dagelijks staan te wachten voor de bruggen.

Overleg

Het is nu de bedoeling dat de Leidse wethouder Ashley North gewapend met de motie en de steun van Leiderdorp en Voorschoten in gesprek gaat met gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD). De kans dat de provincie opeens op andere gedachten wordt gebracht is klein: 'We zullen in overleg gaan met de gemeente Leiden', klinkt het vanuit het provinciehuis in Den Haag.

Een woordvoerder wijst erop dat wanneer de bruggen dicht blijven in de spits er mogelijk nog meer vervoer over de weg gaat en dat is niet de bedoeling. De bruggen blijven in de spits wel dicht voor de pleziervaart, maar dat is al enige jaren het geval.