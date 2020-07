Hoe corona duizenden mensen aan een nieuwe werkplek heeft geholpen

'We weten niet of er een tweede coronagolf aankomt en zo ja, wanneer. Maar wat we wel weten is dat de afgelopen maanden veel kantoren van onze leden met een minimale bezetting gewoon open zijn gebleven en het werk is doorgegaan', zegt Audrey Keukens van VNO-NCW West.

De voorzitter van de regionale tak van de organisatie verwacht dan ook dat met of zonder een tweede uitbraak, werkgevers de balans opmaken: is iedereen elke dag op kantoor nodig? 'Waar je voorheen elke werkdag naar kantoor ging, verwacht ik dat het nu meer de ene helft van de week thuis en de andere helft van de week op kantoor zal zijn', aldus Keukens.

Nog maar één persoon per werkkamer

Bij TeekensKarstens advocaten notarissen in Leiden zijn ze al helemaal klaar om ook na de zomervakantie het kantoor maar voor de helft gevuld te hebben. Daar zijn ze tijdens de coronacrisis al mee begonnen. In deze video zie je hoe dat in zijn werk gaat.

Vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland zijn meerdere initiatieven ontstaan om thuiswerken mogelijk te maken.

- Zo wordt gewerkt aan een 'kantoorprotocol' om de werkgevers van de in totaal twee miljoen Nederlandse kantoormedewerkers te helpen het nieuwe werken mogelijk te maken. Thuiswerken speelt hierin een belangrijke rol.

- Sinds 2015 probeert een coalitie van vijftig grote bedrijven het woon-werkverkeer milieuvriendelijker te maken. Door meer gebruik te maken van de fiets, het openbaar vervoer of thuiswerken wordt het milieu minder belast is het idee.

Sociaal contact op kantoor wel prettig

Keukens: 'Thuiswerken moet wel kunnen natuurlijk'. Niet iedereen heeft een ideale werkplek thuis, wil ze daarmee maar zeggen. Het is dus aan bedrijven zelf om te kijken voor wie dit mogelijk is en Keukens benadrukt dat het sociale aspect van werk niet vergeten mag worden. 'Ik merk dat collega's van mij het toch prettig vinden om elkaar niet alleen via een scherm te zien, maar ook in levenden lijve.'

'Aan de andere kant geeft het veel rust om niet meer in files te staan of met het drukke openbaar vervoer te moeten reizen in de spits. Het is in mijn ogen dan ook niet realistisch dat we terugkeren naar de situatie zoals die was voor corona. Als ik naar mijzelf en mijn collega's kijk, die willen niet anders meer. Ik denk dat dit het nieuwe normaal is.'

