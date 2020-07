Droom in duigen voor Timon en zijn team: na brand vorig jaar nu geen zonnerace

Het zou het jaar van de grote revanche moeten worden, nadat de zonneauto van het team vorig jaar, met de winst voor het grijpen, vlak voor de finish in Australië in brand vloog en volledig uitbrandde.

'We hebben er ontzettend veel zin in', vertelde Sylke van der Kleij van het team in februari. 'Vooral op het gebied van veiligheid zetten we dit jaar heel grote stappen. Zo maken we gebruik van een active battery protection system. Dit zorgt er voor dat de batterij automatisch afslaat wanneer er afwijkende waarden worden gemeten. Dit moet een nieuwe autobrand voorkomen.'

De teleurstelling bij het team was groot | Foto: Vattenfall Solar Team

Tien studenten namen allemaal een tussenjaar om de Nuna Phoenix te bouwen en om goed voorbereid aan de start van de World Solar Challenge te staan. Maar toen kwam het coronavirus. Eerst trok de sponsor die de zonnewagen naar de Verenigde Staten zou vervoeren zich terug. Vanwege de anderhalve meter-regel konden de studenten maar met beperkte capaciteit aan de bouw van de wagen werken. En vervolgens ging er een dikke streep door de race zelf.

'Flink contrast'

'We zouden eigenlijk precies op dit moment met onze solarwagen door Missouri racen', vertelt Timon. Ontzettend zuur, noemt hij de situatie. In plaats van racen door Amerika, leggen de studenten nu in een loods in Delft de laatste hand aan hun zonnewagen. 'Het is een raar idee en een flink contrast. Maar het is nu eenmaal zo.' Ondertussen denkt het team druk na over alternatieven. 'Zondag is er een testdag in Eindhoven. En waarschijnlijk organiseren we in de zomer toch nog een alternatieve race', zegt Timon.

Het Vattenfall Solar Team 2020 had hoge verwachtingen voor de zonnerace in Amerika. I Foto: Hans-Peter van Velthoven

