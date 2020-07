Testuitslagen zijn goed en ziekenhuis is betaald: baby Jayme maandag naar Hongarije

Meer dan 20.000 mensen hebben de afgelopen maanden actie gevoerd en geld gedoneerd om de behandeling in het Bethesda-ziekenhuis mogelijk te maken. Dat ziekenhuis kan Zolgensma bij Jayme toedienen. Dat is in Nederland niet mogelijk, omdat de artsen van het Nederlandse SMA-expertisecentrum in Utrecht niet achter de behandeling staan. Tot nu toe werd 2,1 miljoen euro opgehaald.

Afgelopen weken zijn er verschillende tests gedaan, zoals een antistoffentest, een bloedtest en een coronatest. 'Vandaag zijn alle uitslagen bekendgemaakt en kunnen wij met jullie delen dat ze allemaal goed zijn. Jayme heeft geen antistoffen voor de virale gentherapie, de waardes uit zijn bloed zijn goed, zijn longen zijn helemaal schoon én het gezin heeft ook geen corona dus er staat hen nu niets meer in de weg om te vertrekken', schrijft Team Jayme op Facebook.

Ziekenhuis en vliegtuig betaald

Het volledige bedrag voor de behandeling is overgeboekt naar het ziekenhuis in Boedapest en ook het medische vliegtuig is gereserveerd en betaald. 'Wat zijn we blij en dankbaar dat het na meer dan een half jaar strijden eindelijk is gelukt! Jayme gaat behandeld worden!'

Moeder Arwen van Pelt wachtte afgelopen woensdag nog in spanning op de uitslagen van de tests. 'Het is allemaal zó snel in een keer, en zó echt...', zei ze. 'Het is natuurlijk iets waar we maanden naartoe leven en waar je ontzettend op hebt gehoopt, maar ondanks alle lieve mensen en alle lieve acties en de donaties die op een gegeven moment zo goed liepen, hebben we zoveel tegenslagen gehad. Ik heb echt het idee dat ik het pas kan geloven als we straks in dat vliegtuig zitten.'

Volledig verlamd

De Rijswijkse baby heeft Spinale Musculaire Atrofie (SMA), waardoor hij uiteindelijk volledig verlamd raakt en voor zijn tweede verjaardag zal overlijden. Hij ondergaat nu behandelingen met een middel dat de verlamming vertraagt. Een injectie met het nieuwe medicijn Zolgensma zou de spierafbraak stoppen.

Zo werkt het medicijn:

Gesteld dat alles voorspoedig verloopt zal Jayme het medicijn, na twee weken voorbereiding, begin augustus toegediend krijgen. Hoe lang duurt het voordat het aanslaat? 'Ik volg veel andere ouders met kindjes met SMA type 1, en bij de meesten zie je toch wel dat kindjes na een maand al wat meer kunnen, meer kracht krijgen. Maar het kan ook gewoon maanden duren', zegt zijn moeder.

Groot vertrouwen

Arwen heeft er groot vertrouwen in dat het medicijn bij Jayme aanslaat: 'Ik heb gesproken met diverse artsen in Amerika en Israël, en zij zien eigenlijk bij alle kinderen verbetering, al kunnen ze niet precies zeggen wat.' Ook het tempo verschilt per patiënt; bij ieder kind verloopt de ziekte SMA anders en dus ook de reactie op de behandeling.

'We zijn negentig dagen in Hongarije en we hopen echt daar al de eerste vooruitgang gaan zien.' Na thuiskomst volgt dan een traject met onder meer fysiotherapie. 'Want ja, je moet er zelf ook wel wat voor doen. Het is niet zo dat het medicijn erin wordt gedaan en dat 'ie dan in een keer gaat lopen...'