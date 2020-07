Dronken automobilist wil peuken halen en slaat over de kop

De auto sloeg over de kop in Maasdijk | Foto: Politie Westland

Een man die in de nacht van vrijdag op zaterdag zonder sigaretten zat, zal zich dit weekend wel even flink achter de oren krabben. Hij was met te veel alcohol op in de auto gestapt en sloeg tijdens de rit in Maasdijk over de kop.

De man had vrijdagavond een vrijgezellenfeest en was door vrienden naar huis gebracht, meldt de politie. Toen hij thuis ontdekte dat hij geen sigaretten meer had besloot hij om met de auto toch even een nieuw pakje te gaan halen. Dat had hij beter niet kunnen doen: op de Coldehovelaan in Maasdijk ging het mis en sloeg hij over de kop.

Volgens de politie gaf de bestuurder aan agenten meteen toe dat hij te veel alcohol had gedronken. 'Zijn vrienden waren behoorlijk over de rooie', zegt de politie. De man is zijn rijbewijs kwijt. Bloedonderzoek moet uitwijzen hoe veel hij had gedronken.