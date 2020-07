Eljero Elia op weg naar hoofdprijs, 'En dan? Groningen, Twente en ADO hebben al gebeld'

Istanbul is een bruisende stad en ligt deels in Europa en deels in Azië. Daarmee is het een van de weinige steden ter wereld die op twee continenten ligt. De scheiding van de continenten wordt gevormd door de Bosporus, een zeestraat waar veel vaarverkeer doorheen gaat. De stad is voetbalgek en kent maar liefst vijf clubs op het hoogste niveau: Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas, Kasimpasa en Istanbul Basaksehir.

Elia speelt bij de laatstgenoemde en bij de club met de kleinste aanhang. De club werd opgericht in 1990 en is daarmee de jongste van de vijf. In 2014 werd de club heropgericht met als doel meer prestatievoetbal.

Bekende namen als Emmanuel Adebayor, Gael Clichy, Demba Ba en Robinho staan op de loonlijst van de ambitieuze Turkse club. Elia stapt na het kampioenschap bij Feyenoord over naar Basaksehir. In de jaren dat hij daar speelt doet de club ieder jaar een gooi naar het kampioenschap, maar verder dan een tweede plaats komt het niet. Mocht Elia kampioen van Turkije worden dan is dat na zijn titel met Juventus en Feyenoord zijn derde hoofdprijs.

Hallo Eljero, gaat het zondag tegen Kayseri lukken?

Ik ga er wel vanuit, maar we hadden het al eerder moeten beslissen. Vorige week verloren wij van een degradatiekandidaat. Die geven dan echt alles wat ze hebben. Als wij vervolgens op vijftig procent spelen, dan weet je dat het niet gaat lukken. Wat er nu anders is dan voorgaande jaren? Het geluk is nu aan onze zijde en we gaan anders met de druk om.

Start je in de basis?

Ik houd geen rekening met een basisplaats. Aan het begin van het seizoen was ik geblesseerd, daarna stond ik basis en ging het echt lekker. Halverwege het seizoen gaf ik aan dat ik mijn aflopende contract niet wilde verlengen. Opeens zat ik op de tribune. Dat vond ik vervelend, maar daar heb ik mij overheen gezet. De laatste weken hebben ze mij weer nodig, scoor ik en ben ik belangrijk. Dat zorgt voor een dubbel gevoel. Ik zet nu mijn trots opzij en geef alles voor Basaksehir.

Hoe gaat het feest er in Istanbul uitzien?

Je moet er niet al te veel van verwachten. Wij hebben de kleinste supportersschare. Het zal alleen feest in Basaksehir zijn. Wij trekken met wedstrijden best wat mensen naar het stadion, maar die komen allemaal voor de grote namen in het elftal. Echt supporters zijn dat niet.

Elftalfoto Istanbul Basaksehir | Foto: ibfk.com.tr/

Ik ga eerst naar Nederland toe. Even lekker chillen. Ik ben al een half jaar niet in Nederland geweest, dus ik heb genoeg te doen. Daarnaast is mijn studio bijna af en ben ik bezig met mijn eigen agency.

Hoe ziet je studio er uit?

Wat ga je doen als de competitie erop zit?

Het is vlak bij het ADO-stadion. Het heeft twee muziekstudio's naast elkaar met een DJ-booth, daarnaast kantoorruimte en een plek waar je kan chillen. Ik wil muzikanten helpen naar een hoger niveau. Het draait niet om mij. Ik heb de studio mogelijk gemaakt en de talenten kunnen daar gebruik van maken. Dit moet je los zien van voetbal. Ik wil hen helpen, dit wil ik niet voor vast na mijn carrière gaan doen.

Hoe ziet je sportieve toekomst er uit?

Als ik in Nederland ben ga ik met mijn zaakwaarnemer in gesprek en dan leggen we alle aanbiedingen naast elkaar.

Hoe ziet je ideaalplaatje eruit? Ik las van de week dat Italië je trekt.

Dat stond op Voetbalzone.nl. Zij schrijven wat ze willen. Ik had in een interview gezegd dat ik het leuk vind dat er ook interesse uit Italië is, want in mijn periode bij Juventus hebben ze nooit de echte Elia gezien. Ik heb nooit gezegd dat ik sowieso naar Italië wil, maar dat maakte Voetbalzone ervan. Ik heb geen goede band met hen. Ik ben aandeelhouder van 433 en dat is een groter platform, ik denk dat ze dat niet leuk vinden.

Even terug naar je ideaalplaatje. Speelt geld een belangrijke rol in je keuze voor je volgende club?

Nee, echt niet. Ik wil plezier hebben en lekker voetballen. In mijn laatste jaren alles geven. Met een goede herinnering afsluiten. Daarna focussen op mijn carrière als trainer.

Eljero Elia in actie tegen ADO Den Haag | Foto: Omroep West

Ik hoor een terugkeer naar Den Haag.

Haha, daar staat wel mijn huis…

En de club waar het allemaal begon…

Mijn zaakwaarnemer heeft al met veel clubs gesproken. Ook hebben clubs mij gebeld. Ron Jans heeft mij gebeld. Ik heb ADO-directeur Mohammed Hamdi gesproken. Ik heb Martin Jol gesproken. Taco van den Velde, een goede vriend van mij en tegenwoordig werkzaam bij ADO, heeft mij gebeld. Ook Arjen Robben heeft me een bericht gestuurd.

Ik hoor vaak ADO…

Ze hebben een hele mooie video voor mij gemaakt. Daar sprak echt heel veel waardering uit. Ze willen me heel graag hebben…

Elia scoort in 2006 namens ADO tegen Turkiyemspor | Foto: OrangePictures

Hoe kijk je naar een eventuele terugkeer bij ADO?

Het zou het ideale plaatje kunnen zijn. We moeten kijken en praten wat mogelijk is. Over Hamdi heb ik alleen maar goede verhalen gehoord. Jol ken ik al heel lang. Toen ik naar HSV ging, vertrok hij helaas net. Rankovic heb ik als teamgenoot meegemaakt, heb ik veel van geleerd, is een voorbeeld voor mij geweest als prof. Zelfde geldt voor Knopper.

Je bent nu 33 jaar, dit is dan HET moment toch?

Over twee jaar zou ik ook nog wat kunnen betekenen. Natuurlijk heb ik het gevoel dat ik terug naar Nederland wil, maar het moet wel van twee kanten kloppen. Inleveren van salaris hoort ook bij mijn leeftijd en land, in dit geval Nederland. Het budget is daar nou eenmaal niet zo groot. Alleen bij Ajax is het budget groot. Over geld gesproken. Ik kijk er niet meer puur naar. Ik heb iets opgebouwd en ik moet zorgen dat ik de rest van mijn leven goed zit. Als ik terugkom naar Nederland is het puur om te presteren en plezier te hebben.

En na je carrière?

Ik wil na mijn carrière een trainersdiploma halen en dan dagelijks bezig zijn met kinderen en met voetbal. Dat lijkt mij heel leuk.

Je bent aandeelhouder van 433 en het kledingmerk Balr. Ga je daar niet in door?

Nee, ik ben alleen aandeelhouder. Ik laat alles aan Demy de Zeeuw over. Ik ben nu bezig om me uit te laten kopen om iets voor mezelf te gaan doen. Misschien iets in kleding. Demy heeft het heel goed gedaan en heeft het groot gemaakt.

Succes vanavond en tot snel!

Haha, wie weet…