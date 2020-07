Drukte op campings in de regio: 'We zijn volgeboekt'

Vanaf dit weekend heeft ook de regio Midden vakantie. Vanwege de coronacrisis kiezen meer Nederlanders voor een vakantie in eigen land. 'We houden een paar plekken open, die leeg blijven vanwege de corona, maar meer mensen kunnen er niet bij', zegt Marc Warmerdam van camping Op Hoop van Zegen in Noordwijkerhout. Ook hij ziet meer Nederlanders de slagboom passeren: 'Dit is wel extreem. Normaal heb je ook Scandinaviërs, Fransen en Italianen, maar die zie je nu niet.'

'Het is ontzettend druk. De telefoon staat roodgloeiend', zegt Angèle van Hulst van camping Spijkerboor in Warmond door de telefoon. 'We zitten helemaal vol. En het is vandaag een wisseldag, dus ik heb weinig tijd om je te woord te staan', vervolgt ze vriendelijk.

Coronamaatregelen

De campings hebben zich aangepast aan de anderhalve meter maatschappij. 'Het is aanpassen, maar iedereen houdt er rekening mee. We hebben nog geen incidenten meegemaakt', vertelt Dees. Kromhout vult aan: 'Het merendeel houdt zich eraan. En als iemand zich er niet aan houdt, wordt diegene aangesproken. Maar vaak hebben mensen niet door dat ze bijvoorbeeld dichter dan anderhalve meter staan.'

Ook op camping Op Hoop van Zegen zijn er weinig incidenten. 'Een enkeling vindt het onzin, maar die vindt heel corona onzin. Als je je niet aan de regels wil houden, moet je maar naar een andere camping gaan of naar huis', aldus Warmerdam.

Toiletgebouwen

Een verandering die de eigenaren zien, is dat bezoekers meer gebruik maken van een chemisch toilet. 'Ook lopen er meer mensen overdag in hun badjas over de camping', zegt Dees. 'Wij laten de toiletgebouwen langer open, tot 03.00 uur', laat Warmerdam weten. Kromhout merkt dat de gasten de toiletgebouwen niet te druk vinden. 'We hebben ze dat gevraagd en ze ondervinden geen hinder.'

Warmerdam heeft een systeem ontwikkeld, zodat niet te veel mensen in het toiletgebouw zijn. 'Iedereen heeft een label meegekregen. Als iemand het gebouw in moet, hangt diegene de label aan een haakje. Als de haakjes vol zijn, moet je even wachten.'

Verantwoordelijkheid

Kromhout laat weten dat hij geen politieagent is en dat hij ook vertrouwt op zijn bezoekers. 'Mensen willen een leuke tijd en daarom hebben we geen tijdslot voor bijvoorbeeld het zwembad. Niemand wil drie dagen van te voren een plekje voor het zwembad reserveren.'

Iedereen kan naar het zwembad, wanneer hij of zij wil. Maar er geldt wel een maximaal aantal personen. 'Er wordt geteld door een automatisch systeem bij de poortjes en in het zwembad wordt geteld. Soms staat er een wachtrij, maar langer dan een kwartier hoef je niet te wachten. We vragen mensen ook om hun verantwoordelijkheid te nemen en maximaal een uur te zwemmen, zodat iedereen gebruik kan maken van het zwembad.'

Verlies

Ondank dat de campings vol zitten, maakt dat de verliezen in de maanden april, mei en juni niet meer goed. 'We zitten altijd vol in de zomer. Er kunnen niet meer mensen bij dan het aantal plekken. Het verlies kan je nooit meer inhalen', aldus Kromhout. 'Misschien als we een mooi najaar hebben, kunnen we iets goed maken.'

