Film over Hofstadgroep in ontwikkeling

Scherpschutters op de daken in de Antheunisstraat in Den Haag | Foto: ANP

Regisseur Martin Koolhoven is bezig met de ontwikkeling van een speelfilm over de Hofstadgroep. De groep radicale islamitische jongeren uit Den Haag en Amsterdam confronteerde Nederland tussen 2002 en 2005 voor het eerst met jihadisme van eigen bodem. Twee leden van de groep werden aangehouden na een inval in een huis in de Haagse Antheunisstraat. Uren daarvoor begon de belegering van de straat in het Haagse stadsdeel Laak..

Programmamaker Sinan Can is betrokken als adviseur bij de totstandkoming van de film. Hij maakte de documentaire-reeks De Lokgroep, waarin Can in de geschiedenis van de radicale islam in Nederland dook. De documentairemaker sprak daarvoor met veel van de sleutelfiguren van de Hofstadgroep.

'Net als veel mensen was ik altijd geïnteresseerd in deze geschiedenis, maar het was het drieluik De Lokroep van Sinan waardoor ik het idee kreeg dat er een film over gemaakt moest worden', vertelt Koolhoven. Sinan Can stelt dat het heel spannend is om als adviseur aan het project mee te doen. 'Ik snap heel goed dat Martin een film over de Hofstadgroep wil maken, want het is een heel dramatisch verhaal met vertakkingen naar internationaal opererende terreurorganisaties.'

De Hofstadgroep

De Hofstadgroep is de naam die de AIVD had gegeven aan de groep radicale jongeren uit Den Haag en Amsterdam. Ze kwamen geregeld samen in het huis van de man die Theo van Gogh vermoordde in 2004. Aanleiding voor de anti-terreuractie in Den Haag waren geluiden dat de groep een aanslag wilde plegen in Nederland.

Bij die actie werden twee manen aangehouden in de straat: Jason W. en Ismail A. Ismail werd door de rechtbank veroordeeld tot dertien jaar cel voor deelname aan een criminele en terroristische organisatie, poging tot moord en overtreding van de wet wapens en munitie. In hoger beroep werd hij vrijgesproken van poging tot moord en deelname aan een criminele organisatie. Wel kreeg hij vijftien maanden cel omdat hij handgranaten bij zich had.

Jason W. kreeg vijftien jaar cel voor deelname aan een criminele en terroristische organisatie en poging tot moord. Hij kwam in 2013 vrij nadat hij tweederde van zijn straf had uitgezeten. Na zijn vrijlating nam hij afstand van het radicale gedachtegoed. Zijn broer Jermaine stond ook terecht als lid van de Hofstadgroep, maar werd in 2006 vrijgesproken. Hij reisde later af naar Syrië en kwam om bij een bombardement bij Raqqa.

