Rami reist als game-expert de wereld rond: 'Dit is een baan, geen hobby'

2010. Rami en zijn klasgenoot Jan Willem Nijman uit Gouda stoppen met hun studie gamedesign aan de Hogeschool voor Kunsten in Utrecht. Vlak daarna is hun eigen gamestudio geboren. 'Omdat we toch een baan nodig hadden', verklaart Rami de oprichting van Vlambeer.

Rami Ismail en Jan Willem Nijman pakken een prijs in 2012 | Foto: Vlambeer

2020. In september bestaat het bedrijf tien jaar. Vlambeer is bijna niet meer weg te denken uit de lucratieve wereld van computerspelletjes. Games als Luftrausers, Nuclear Throne en Super Crate Box hebben het bedrijf een omzet van in de miljoenen euro's en talloze prijzen opgeleverd.

Oude arcadekasten zonder muntjes

'Kleine, slimme en enigszins andere games dan je gewend bent', schetst Rami de stijl van Vlambeer. 'Maar wel games die je heel veel opnieuw kunt spelen en waar je goed in kunt worden. We grijpen een beetje terug naar die oude arcadekasten. Muntje erin gooien en dan spelen tot je af bent. Dat, maar dan zonder muntjes.'

De grote internationale doorbraak beleeft Vlambeer in 2013 met Ridiculous Fishing, een game waarin je op de meest absurde wijze vissen moet vangen. Tweeënhalf jaar hebben ze eraan gewerkt. 'Dat was wel echt dé hit. Het was op de iPhone, dus iedereen kon het downloaden, ook mijn ouders. Miljoenen mensen hebben die game gekocht en we hebben er veel grote prijzen mee gewonnen.'

'Geen betekenisloze dingen maken'

Waar hij zelf het gezicht van Vlambeer is geworden, blijft Rami's compagnon Jan Willem het liefst zoveel mogelijk op de achtergrond. In april 2012 doen de twee nog wel een duo-interview met het YouTube-kanaal Appremium.

Rami Ismail in het centrum van Alphen aan den Rijn | Foto: Myriame Lachapelle

'De bijdrage die wij willen leveren, is dat we geen betekenisloze dingen willen maken', laat Gouwenaar 'JW' daarin optekenen. 'Als niemand ons werk leuk zou vinden, had ik maar dokter moeten worden. Om daadwerkelijk mensen te kunnen helpen.'

Getalenteerde jongeren op weg helpen

Dankzij het succes van Vlambeer kan Rami het zich veroorloven om de wereld rond te reizen. Hij geeft lezingen in landen waar er nauwelijks kansen liggen op het gebied van games maken en probeert daarmee getalenteerde jongeren op weg te helpen.

'Uitblinkerslunch' met koning Willem-Alexander en koningin Máxima in 2018 | Foto: RVD

Zijn boodschap: 'Ik ben zelf half Egyptisch, mijn ouders moest ik er ook altijd van overtuigen dat game development echt een baan is. In heel veel landen wordt het niet als een echte carrière gezien. Voor veel kinderen en jongeren is het dan ook belangrijk om te bewijzen dat dit een baan is, niet een hobby. Dat ze niet spelletjes aan het spélen zijn, maar spelletjes aan het máken.'

'Oscar' voor gamemakers gewonnen

Vanwege zijn bijdrage aan het verbeteren van de game-industrie heeft Rami Ismail in 2018 een prestigieuze prijs gekregen: de Game Developers Choice Ambassador Award. Vergelijkbaar met een Oscar in de filmwereld. 'Supercool. De mensen die zo'n award hebben gewonnen, zijn helden van me. Mensen die in het Witte Huis hebben gewerkt en games hebben gemaakt die ik speelde toen ik klein was.'

'Die mensen heetten Warren Spector, of Chris of John. Niemand heette Rami, of Jan Willem', aldus de Alphenaar. 'Ik wil graag meer mensen die Rami heten in de game-industrie. En mensen uit Brazilië, Indonesië en Uruguay. Want het maakt niet uit waar je vandaan komt. Ik wil dat iedereen de mogelijkheid heeft om een verhaal te schrijven in een videogame.'

Het is in september tien jaar geleden dat jullie Vlambeer zijn begonnen. Waar droom je nog van, wat zou je nog willen bereiken?

'Pfoe… Voor ons is de droom gewoon dit volhouden. Het hoeft niet groter, niet meer geld. Gewoon dit kunnen blijven doen. Voor mij is games maken altijd het doel geweest. Ik ben begonnen toen ik zes was, als kleintje op een computer hier in Alphen aan den Rijn. Vanaf de eerste keer dat ik een regelcode aanpaste, wist ik: dit wil ik doen met mijn leven.'

'En wat Ridiculous Fishing heeft veranderd, was dat we opeens de mogelijkheid hadden om internationaal de industrie te helpen. Dat was niet wat ik wilde toen we begonnen, maar dat is nu wel hetgeen waar ik het trotst op ben. Dat we voor honderden, misschien duizenden game-ontwikkelaars wereldwijd mogelijkheden hebben gecreëerd om te doen waar wij ook van houden.'

