Ren- en drafbaan Duindigt hoopvol over nieuwe plannen: 'Paardensport moet behouden blijven'

Aan het enthousiasme van Van Bemmel zal het niet liggen. Samen met een groep vrijwilligers en sponsoren heeft hij ervoor gezorgd dat Duindigt zich door de coronacrisis heeft geworsteld. Doordat er geen races konden worden georganiseerd waren er nauwelijks inkomsten. Van Bemmel: 'Er staan ook paarden gevestigd op Duindigt. Die mensen betalen ons huur. Dat is een basisinkomen. Verder hebben we hele trouwe sponsors, die niet alleen geld hebben gegeven voor de exploitatie, maar die ook lid worden van de businessclub zodat we potjes bij elkaar gescharreld hebben.'

Maar om te voorkomen dat de 114 jaar oude ren- en drafbaan helemaal omvalt, moet er snel wat gebeuren. Volgens Van Bemmel lopen er momenteel gesprekken over een stevige impuls van Duindigt, waarbij projectontwikkelaars, de gemeente Wassenaar en de provincie Zuid-Holland betrokken zijn: 'Daarbij gaat het om een hippisch centrum waar ook andere hippische sporten kunnen plaatsvinden. Maar waar ook andere kostendragers kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld horeca, een goede wellness. Zeg maar een ontspanningscentrum. Een hotel wellicht.'

Voorwaarden

Hoewel Duindigt al jarenlang in slecht weer verkeert, denkt Van Bemmel dat daar anno 2020 nog steeds genoeg belangstelling voor is: 'We hadden hier vroeger twintigduizend mensen, met helden zoals Henri Buitenzorg, die de Telegraaf haalden met grote artikelen. Ik denk dat een deel daarvan, in een nieuwe verpakking, heel kansrijk is.'

Of dat ook daadwerkelijk van de grond zal komen, moet blijken. De nieuwe plannen moeten namelijk wel voldoen aan bepaalde voorwaarden die het bijzondere, 26 hectare grote gebied met zich meebrengt: 'Het is een zichtlijngebied en die zichtlijn moet gehandhaafd blijven. Het is een strandwal, die moet intact blijven. En het is een waterwingebied dat ook beschermd moet worden. Dat moeten we koesteren, want wij willen dat de nieuwe plannen door iedereen gedragen worden. Dat heeft tijd nodig. Maar op dit moment staan de seinen op groen.'

Geen hoogbouw

Angst dat Duindigt dadelijk helemaal volgebouwd wordt, is volgens Van Bemmel onterecht. 'Het is een gebied dat een bepaalde bescherming heeft en verdient. Dus er mag maar hooguit een paar procent bebouwd worden. Het blijft altijd een groene long tussen Wassenaar en Den Haag, met meer aandacht voor hippische sporten en ontspanningsmogelijkheden. Dus die regels zijn in ons voordeel, want niemand kan zeggen: maar we kunnen toch veel meer huizen of flats neerzetten? Dat willen wij ook niet. Wij willen dat de paardensport op Duindigt behouden blijft.'