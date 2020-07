Katwijker moet toch de cel in voor doodschieten Leidenaar Hasin Tahiri

Hasin Tahiri werd in 2014 neergeschoten in de Gravin Marialaan | Foto: Regio15

Het gerechtshof in Den Haag heeft maandag Andy F. in hoger beroep veroordeeld tot 13,5 jaar cel voor het doodschieten van Hasin Tahiri in 2014 in Leidschendam. De 28-jarige Katwijker werd eerder door de rechtbank vrijgesproken. Een tweede verdachte: Fettah B. (33), kreeg 22 maanden cel.

De verdachten hadden het slachtoffer, Hasin Tahiri, in september 2014 meegenomen in een auto. Maar hij wist op de Gravin Marialaan in Leidschendam te ontsnappen. Bij de ontsnapping werd Tahiri in zijn rug geschoten en overleed.

Volgens de rechtbank kon eerder niet bewezen worden dat er sprake was van een ontvoering, en ook niet of er door de verdachte of de medeverdachte was geschoten. Daarom volgde vrijspraak.

In beroep

Het Openbaar Ministerie (OM) ging in beroep en de politie deed nieuw onderzoek in de zaak. Zo werd de sloot langs de Gravin Marialaan uitgebaggerd om te zoeken naar het wapen. Ook werd nieuw DNA-onderzoek gedaan en maakte de politie een reconstructie van de zaak. In hoger beroep eiste het OM veertien jaar tegen F. en drie jaar tegen de medeverdachte.

Het hof vindt nu wel dat de ontvoering bewezen kan worden en dat F. de schutter was. Naast de celstraf moet hij ook nog twee oude straffen van één en twee maanden uitzitten.

